Amstetten angelt sich Ex-Nationalspieler aus Sierra Leone

Nächster Neuzugang für Zweitligist SKU Amstetten!

Die Niederösterreicher geben am Donnerstag die Verpflichtung von George Davies bekannt. Der 28-jährige Mittelfeldakteur war zuletzt bei Ligakonkurrent SV Stripfing aktiv und kickte davor beim SKN St. Pölten und Admira Wacker.

Nun bricht der ehemalige Nationalspieler aus Sierra Leone seine Zelte bei Stripfing ab und startet sein bereits viertes Abenteuer in LigaZwa.

"Mit George Davies dürfen wir einen erfahrenen Spieler in Amstetten begrüßen, der in Österreich bereits über viele Jahre hinweg eindrucksvoll bewiesen hat, was er kann. Seine Spielintelligenz, seine Dynamik und seine Technik machen ihn zu einer wertvollen Verstärkung für unser Offensivspiel", freut sich Sportdirektor Thomas Gebauer, der weiters betont:

Davies: "Werde alles geben"

"Er ist ein weiterer wichtiger Puzzlestein für die kommende Saison und passt sowohl sportlich als auch menschlich sehr gut in unser Konzept. Wir freuen uns, dass er sich für den SKU Ertl Glas Amstetten entschieden hat, und sind überzeugt, dass er uns dabei helfen wird, unsere Ziele zu erreichen."

Auch Davies selbst freut sich über seinen neuen Arbeitgeber in der ADMIRAL 2. Liga, für den er künftig alles geben möchte.

"Es freut mich sehr, dass ich in der kommenden Saison beim SKU spielen werde. Danke an Thomas Gebauer und Patrick Enengl für die wertschätzenden Gespräche und das entgegengebrachte Vertrauen. Ich bin auf die Mannschaft und die neuen Mitspieler gespannt. Ich werde alles geben und hoffe, dass wir gemeinsam mit den Fans eine fantastische Saison haben werden."

Austria Salzburg goes LigaZwa! Die Bilder der Meister-Party