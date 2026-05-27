Admira Wacker klärt Trainerfrage

Admira Wacker wird weiterhin auf Harald Suchard als Cheftrainer setzen.

Das geben die Südstädter am Mittwochnachmittag bekannt. Der 49-Jährige, der bei der Admira im März nach der Trennung von Thomas Silberberger übernommen hatte, wird auch in der Saison 2026/27 Coach bleiben.

"Die Entscheidung steht bewusst für Kontinuität, Identifikation und nachhaltige sportliche Entwicklung", heißt es im Pressestatement.

Suchard spielte bereits im Nachwuchs der Admira, arbeitete später als Trainer diverser Jugendmannschaften und Sportlicher Leiter der Akademie. Er war auch schon als Trainer im Nachwuchs von Rapid sowie bei den Young Violets tätig.

Erfüllt Anforderungsprofil

Admira-Sportdirektor Ralf Muhr sagt: "Harry erfüllt das aktuelle Anforderungsprofil zur Erreichung unserer ambitionierten sportlichen Ziele in höchstem Ausmaß." Weiters wird er zitiert:

"Ein forcierter Einbau unserer Eigenbauspieler, das Entwickeln von vielversprechenden weiteren Perspektivspielern, der rasche Aufbau einer schlagkräftigen Mannschaft für die Erfordernisse in der 2. Liga, dies wird Harry mit seinem Trainerteam auf Basis seiner unbestrittenen fachlichen Qualitäten, vor allem aber auch mit dem Bewusstsein der Leistungsprinzip-Einforderungen auf Basis seiner Menschen- und Teamführung hochmotiviert in Angriff nehmen und kann sich dabei auf die bestmögliche Unterstützung von uns allen verlassen!“

"Sehr viel Vertrauen gespürt"

Suchard selbst sagt: "Ich habe sehr viel Wertschätzung, Vertrauen und Energie in den letzten Wochen der abgelaufenen Meisterschaft gespürt. Vor allem von der Mannschaft, dem Sportdirektor und allen Betreuern rund um den gesamten Verein."

"Dieses Wir-Gefühl zeichnet die Admira aus. Deshalb freut es mich sehr und macht mich stolz, die kommenden Aufgaben mit der Admira in Angriff nehmen zu dürfen. Als Admiraner werde ich gemeinsam mit dem gesamten Trainerteam den vollen Fokus, die volle Kraft und Energie auf die Entwicklung der Spieler und der Mannschaft legen."

VIDEO: Die Talenteschmiede der Admira