Abstiegsbedroht: Ex-Altach-Coach Klose verlängert in Nürnberg

Die Nürnberger verlängern mit dem Deutschen, der einst seine Cheftrainerkarriere in Vorarlberg startete.

Miroslav Klose hat sein Arbeitspapier beim 1. FC Nürnberg verlängert. Die Laufzeit des neuen Arbeitspapiers wurde nicht bekannt gegeben.

"Miro und ich waren uns immer einig, dass wir unseren Weg auch künftig gemeinsam fortsetzen wollen. Wir kennen uns lange, vertrauen uns gegenseitig und konnten aufgrund unserer guten Beziehung zueinander in den vergangenen Wochen auch ausgiebig diejenigen Punkte erörtern, die aus unserer Sicht wichtig für die erfolgreiche Gestaltung der Zukunft des FCN sind", freut sich Vorstand Sport Joti Chatzialexiou.

Klose, der aus den letzten drei Spielen nur einen Punkt holte, meint: "Wir haben die Zeit genutzt, um Themen intern aufzuarbeiten und diese offen und konstruktiv zu besprechen. Dabei war die Richtung für Joti und mich immer dieselbe. Zusammen wollen wir den Club weiterentwickeln und nach vorne bringen. An unserem gemeinsamen Weg habe ich nie gezweifelt."

In Altach entlassen

Klose wurde erstmals 2022 beim SCR Altach Cheftrainer im Profibereich, wurde in Vorarlberg im März 2023 aber wieder entlassen. In Nürnberg ist er seit Sommer 2024 im Amt, holte in 57 Spielen einen Punkteschnitt von 1,35.

In der abgeschlossenen Saison schloss sein Team mit 48 Punkten auf Rang zehn ab. Aktuell ist man mit 26 Punkten auf demselben Tabellenplatz, der Abstand nach unten aber überschaubar. Auf den Relegationsplatz hat man gerade einmal vier Punkte Vorsprung. Die Tabelle der 2. Deutschen Bundesliga >>>

Zuletzt gab es scharfe Worte von Ex-WAC-Kicker Luka Lochoshvili in Richtung Mannschaft >>>

