Die ADMIRAL Hüttengaudi - Du hast die Wahl!

Woche für Woche sind in der ADMIRAL 2. Liga sensationelle Tore zu bejubeln. Doch welches Tor war das schönste? ADMIRAL und LAOLA1 bitten zur Wahl zum Tor des Monats September.

Zu den Nominierten zählen die Hüttengaudi-Gewinner der Runden sechs bis acht: Dragan Marceta (Schwarz-Weiß Bregenz), Albin Gashi (Hertha Wels) und Furkan Dursun (SKN St. Pölten). Zusätzlich schickt die LAOLA1-Redaktion die Tore von Ensar Music (Rapid II) und Alieu Conateh (SKU Amstetten) ins Rennen.

Vote bis Freitag (10. Oktober, 9 Uhr) für deinen Favoriten:

Diese Tore stehen zur Auswahl: