Christoph Knasmüllner hat einen neuen Verein!

Wie der SV Stripfing am Freitagmittag bekanntgibt, wird der 33-Jährige in der kommenden Saison bei den Weikendorfern spielen. Der Mittelfeldspieler lief in der abgelaufenen Saison noch für Admira Wacker auf und verpasste mit den Südstädtern den Aufstieg in die ADMIRAL Bundesliga.

Knasmüllner wurde in der Jugend bei Austria Wien und Bayern München ausgebildet, spielte auch für die U19 von Inter Mailand. Über Stationen bei Ingolstadt, der Admira und dem FC Barnsley wechselte er 2018 zum SK Rapid. Für die Hütteldorfer machte er 175 Pflichtspiele (38 Tore, 37 Assists).

Nach einem einjährigen Gastspiel in der dritten polnischen Liga bei Wieczysta Krakau kehrte er zur abgelaufenen Saison nach Österreich zurück, spielte elf Partien für die Admira (ein Tor, drei Assists.) Auch die kommende Saison wird Knasmüllner in der ADMIRAL 2. Liga bestreiten.

"Wird unser Spiel im Zentrum bereichern"

"Nachdem mich Alex Grünwald – den ich schon lange kenne – kontaktiert hat, dauerte es nicht lange, bis wir uns einig waren. Ich freue mich schon auf die Jungs, kenne den einen oder anderen natürlich auch schon. Ich bin mir sicher, dass ich der Mannschaft mit meiner Erfahrung und meiner Qualität weiterhelfen kann und wir unser Saisonziel erreichen werden", sagt Knasmüllner über die neue Aufgabe.

Sportdirektor Alexander Grünwald sagt: "Mit Knasi bekommen wir natürlich einen sehr erfahrenen Spieler. Er wird unser Spiel im Zentrum bereichern, ist ein absoluter Führungsspieler und passt insgesamt sehr gut in unsere Mannschaft."