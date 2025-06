Der FAC Wien holt eine Scorer-Maschine aus Slowenien!

Wie die Floridsdorfer am Freitag informieren, wechselt Lan Piskule vom NK Triglav Kranj zum FAC. Der 26-Jährige spielte in den vergangenen beiden Saisonen in der zweitklassigen Druga Liga, in 61 Spielen erzielte er für Triglav und den NK Brinje-Grosuplje 47 Scorerpunkte (23 Tore und 24 Assists).

Piskule spielt präferiert auf der Zehn, ist offensiv aber flexibel einsetzbar. Beim FAC unterschreibt er einen Vertrag bis 2027.

"Ich freue mich sehr, jetzt Teil des FAC zu sein. Nach den letzten erfolgreichen Jahren in Slowenien ist es für mich der richtige Schritt, um mich in einer neuen Liga zu beweisen. Ich will hier Verantwortung übernehmen, mein Spiel einbringen und gemeinsam mit der Mannschaft erfolgreich sein", so Piskule.

FAC-Geschäftsführer Sport Lukas Fischer sagt: "Lan ist ein sehr spannender Spieler, der in den letzten Jahren konstant starke Leistungen gezeigt hat, welche sich in seinen Scorerpunkten widerspiegeln. Seine Statistik spricht für sich – er ist torgefährlich, spielintelligent und bringt Kreativität ins letzte Drittel. Wir sind überzeugt, dass er unserem Offensivspiel neue Impulse geben kann und freuen uns, dass er sich für den FAC entschieden hat."

