"Vergleichbar mit Red Bull" - Neuer Großsponsor in Klagenfurt?

Sportlich hätte der SK Austria Klagenfurt den Klassenerhalt in der ADMIRAL 2. Liga geschafft. Nach 30 Runden beendet der ehemalige Bundesligist die Saison auf Rang zwölf.

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Aufgrund des Insolvenzverfahrens in der Saison ist der Klub aber Fixabsteiger und wird in der kommenden Saison in der Regionalliga antreten.

Neuer Großsponsor ante portas

Goldhändler Helmut Kaltenegger rettete die Austria mit einer Finanzspritze in den letzten Monaten.

Wie er nun der "Krone" bestätigt, steht ein weiterer Großsponsor vor dem Einstieg in der Kärntner Landeshauptstadt.

"Ich werde wahrscheinlich einen großen Geldgeber bringen. Er ist einer der größten Schmuckhändler der Welt, vergleichbar mit Red Bull. Er hat bei türkischen Vereinen schon 30 Millionen Euro reingebuttert – und will bei uns in der Regionalliga was reinhauen, hat schwerstes Interesse daran", so Kaltenegger.

Einen Namen möchte der zukünftige Präsident der Violetten nicht nennen. Der neue Großsponsor soll aber auch Anteile am Verein erhalten, bestätigt er.

Budget geplant - Trainer steht fest

Budgettechnisch bestätigt Kaltenegger der "Krone" in jedem Fall, dass für die Regionalliga etwa eine Million für einen möglichen Aufstieg reichen würde.

"In der 2. Liga sechs bis sieben Millionen und in der Bundesliga dann zwölf bis 15 Millionen Euro."

Eine Entscheidung scheint es zudem auch auf der Trainerbank zu geben. Eigentlich wollte der Unternehmer wieder Carsten Jancker nach Kärnten lotsen. Nun bestätigte er aber, dass der bisherige Cheftrainer Slobodan Grubor bleiben soll.