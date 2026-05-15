Was für eine Saison in der ADMIRAL 2. Liga!

Mit dem Aufstieg von Austria Lustenau ist eine wilde Spielzeit offiziell Geschichte.

Ein besonderes Highlight im packenden Fernduell mit dem SKN St. Pölten: Fan-Kommentator Jens-Martin Matthijs-Auer durfte gemeinsam mit Hannes das große Saisonfinale begleiten. Das Behind the Scenes gibt es natürlich ebenfalls zu sehen.

In Episode 142 blicken Hannes und Patrick noch einmal auf die größten Geschichten der Saison zurück:

Wer war der Spieler der Saison? Welches Spiel bleibt unvergessen? Und welche Vereine, Transfers oder Entwicklungen zählen zu den größten Tops und Flops dieser Spielzeit?

Hier ansehen: