Horn verpasst Aufstieg! Kein sportlicher Absteiger aus LigaZwa

Jetzt ist es fix: Regionalligist SV Horn verpasst den Aufstieg in die ADMIRAL 2. Liga.

Ausschlaggebend ist am Ende der 5:1-Kantersieg des Kremser SC gegen TWL Elektra am Freitagabend.

Die Kremser schieben sich mit dem Heimerfolg auf den zweiten Platz der Ostliga, der zum Aufstieg berechtigen würde, vor.

Die Horner haben nun sieben Punkte Rückstand auf Rang zwei, sind in der laufenden Ostliga-Saison aber nur noch zwei Mal im Einsatz. Der Rückstand kann also nicht mehr aufgeholt werden.

Nur zwei statt drei LigaZwa-Absteiger

Damit hat auch Schwarz-Weiß Bregenz Gewissheit. Die Vorarlberger beendeten die Zweitliga-Saison am gestrigen Donnerstag auf dem letzten Tabellenplatz, bleiben wegen des verpassten Horn-Aufstiegs schlussendlich in LigaZwa.

Einen sportlichen Absteiger aus der 2. Liga gibt es heuer also nicht.

Der SV Stripfing legte die Zulassung während der Saison zurück, alle Spiele der Niederösterreicher wurden annulliert. SK Austria Klagenfurt konnte die Saison zu Ende spielen, muss wegen des eröffneten Insolvenzverfahrens jedoch zwangsabsteigen.

Dafür kehrt der ASK Voitsberg aus der Regionalliga Mitte wieder in die 2. Liga zurück. In der Regionalliga West ist dem FC Wacker Innsbruck der Aufstieg so gut wie sicher.

Die weiteren Ergebnisse aus der Regionalliga Ost:

Sportunion Mauer - SV Leobendorf 1:0

Favoritner AC - SC Neusiedl am See 3:0

SV Donau - FCM Traiskirchen 2:3

Wiener Sport-Club - SV Oberwart 0:2

Die Ergebnisse aus der Regionalliga Mitte:

FC Gleisdorf 09 - USV St. Anna 4:1

SC Weiz - Junge Wikinger Ried 3:1

SPG Wallern/St. Marienkirchen - ATUS Velden 1:3

SV Lafnitz - ASK Voitsberg 1:3

Union Gurten - ASKÖ Oedt 2:1