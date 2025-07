"Hochtalentiert" - Hertha Wels holt Keeper aus Tschechien

Der FC HOGO Hertha Wels schlägt noch einmal auf dem Transfermarkt zu.

Wie der LigaZwa-Aufsteiger am Mittwoch bekanntgibt, heuert der 20-jährige Matej Cechal in Wels an.

Der tschechische Torhüter kommt vom heimischen FK Teplice und unterschreibt einen Vertrag bis 2027. Bei Teplice kam er vergangene Saison 25-mal in der dritten tschechischen Liga zum Einsatz.

Der 2005er-Jahrgang spielte drei Jahre für etwaige Jugendmannschaften Sparta Prags, lief zudem zwölfmal für die U18- und U19-Nationalteams Tschechiens auf.

Sportvorstand und Ex-Torhüter Rene Swete sieht sich auf der Tormann-Position für die kommende Saison gut gewappnet: "Wir freuen uns mit Matej einen hochtalentierten jungen Torhüter, der bereits Erfahrung in diversen Nachwuchsnationalteams und im Erwachsenen Fußball sammeln konnte, bei uns in Wels begrüßen zu dürfen. Durch seine Größe, seine Präsenz bei Flanken und Qualität in der Torverteidigung erfüllt Matej unser gesuchtes Anforderungsprofil ideal."