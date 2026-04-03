"Geht sich nicht aus" - Aufstiegsheld verlässt Austria Salzburg

Marinko Sorda (30) wird Austria Salzburg im Sommer verlassen.

Der Aufstiegsheld - mit seinen beiden Toren gegen Imst und dem Entscheidungstreffer gegen Schwaz bescherte er den Violetten in der Vorsaison den Titel in der Regionalliga West - wird die Austria nach sieben Jahren verlassen. Seinen auslaufenden Vertrag verlängert er nicht.

"Es war eine sehr schwere Entscheidung. Es geht sich zeitlich neben meinem Beruf aber nicht aus. Ich habe eine kleine Tochter, die ich in den vergangenen Monaten aufgrund der vielen Trainings in der 2. Liga nur selten gesehen habe. Das soll sich nun ändern", sagt Sorda den "Salzburger Nachrichten".

"Sehr schade, dass er uns verlässt"

Er wolle im Amateurbereich weiterspielen und auch nach der aktiven Karriere im Fußball tätig sein. "Vielleicht kehre ich ja mal in anderer Funktion zur Austria zurück", so Sorda.

"Marinko ist so etwas wie mein Ziehsohn. Er hat sich in den vergangenen Jahren menschlich und sportlich immer weiterentwickelt. Es ist sehr schade, dass er uns verlässt, ich verstehe seine Entscheidung aber natürlich", wird Trainer Christian Schaider zitiert, der gerne weiter mit Sorda gearbeitet hätte.