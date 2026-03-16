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Austria Salzburg: Erfolgsmann bleibt bis 2028 an Bord

Der Tiroler darf sich über eine Vertragsverlängerung beim Zweitligisten freuen. Er heuerte im Sommer an.

Austria Salzburg: Erfolgsmann bleibt bis 2028 an Bord Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Mit 26 Punkten und Rang acht hat die Salzburger Austria mit dem Abstiegskampf der ADMIRAL 2. Liga wenig zu tun.

Der Aufsteiger kam nach einem schweren Start immer besser in Fahrt, feierte zuletzt einen 2:0-Derbyerfolg gegen den FC Liefering.

Als Erfolgsfaktor gilt Sportdirektor Roland Kirchler, der Tiroler heuerte im Sommer an und krempelte den Kader noch einmal um. Spieler, mit denen man sich mündlich einigte, mussten gehen >>>

Kirchler bleibt zwei weitere Jahre

Der sportliche Erfolg gibt dem Ex-Altach-Sportchef aber Recht. Entsprechend wird das vom Verein belohnt. Auf der Mitgliederversammlung wurde, wie die "Salzburger Nachrichten" berichten, seine Vertragsverlängerung bis 2028 verkündet.

"Der Verein hat sich in den vergangenen Monaten sehr gut entwickelt und ich bin überzeugt, dass wir in den kommenden Jahren noch viel schaffen können", so der Sportdirektor.

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