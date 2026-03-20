Austria-Salzburg-Torjäger Cosgun: "Musste alles dreimal beweisen"

"Er ist der Unterschiedsspieler" - so wurde Denizcan Cosgun auf Nachfrage von den Fans beschrieben.

Mit einer Torbeteiligung von 46 Prozent, acht Toren und vier Assists in 20 Spielen ist der Austria-Salzburg-Spieler aktuell in Topform und besonders wichtig für seine Mannschaft.

Cosguns Weg in den Profifußball verlief jedoch nicht immer einfach, wie der 24-Jährige bei LAOLA1 erzählt: "Ich würde sagen, im Fußball habe ich es nie einfach gehabt, ich hatte mit vielen Hürden zu kämpfen, musste jedem alles dreimal beweisen, was ich drauf habe."

Karrierestart beim Rivalen

Cosguns Karriere begann beim ASV Salzburg, von dem es dann zum Rivalen Red Bull Salzburg in den Nachwuchs ging, wo er von 2012 bis 2020 spielte und die Akademie bis zur U18 durchlief.

Den nächsten Schritt machte er in der ADMIRAL 2. Liga bei Wacker Innsbruck, wo er allerdings vermehrt in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kam. Später wurde er für 18 Monate zum Liga-Konkurrenten SV Horn verliehen. Nachdem die Tiroler mittlerweile insolvent waren, unterschrieb Cosgun bei der SV Ried in der Bundesliga.

Dort nahm das Unglück seinen Lauf: Der Salzburger zog sich im Februar 2023 einen Kreuzbandriss zu, an dem er nach Komplikationen zwei Jahre laborierte. Sein auslaufender Vertrag wurde nicht verlängert, er stand ohne Verein da.

"Es ist nicht so einfach, wenn man alleine auf sich gestellt ist. Man hat keinen Trainer, keine Mannschaft, keine Mitspieler um sich herum. Wenn man Tag für Tag in die Kraftkammer geht und für sich selbst trainiert, ist das wirklich nicht einfach für die Psyche, aber für mich war aufgeben nie eine Option", sagt Cosgun.