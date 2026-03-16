Zwarakonferenz

Bares macht Rares!

Matchwinner Daniel Bares sorgt für Ekstase im "Schlachthof Maxglan" – und die Zwarakonferenz analysiert den emotionalen Sieg von Austria Salzburg.

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Emotionen pur in Maxglan: Austria Salzburg feiert gegen Liefering einen der emotionalsten Siege der vergangenen Jahre.

Beim 2:0-Erfolg über die Jungbullen avanciert Daniel Bares mit einem Doppelpack zum Matchwinner. Für die Salzburger ist es nicht nur der erste Sieg gegen Liefering im achten Anlauf, sondern auch der erste Erfolg gegen einen RB-Klub seit 2011.

In Episode 135 der Zwarakonferenz diskutieren Hannes und Patrick über die besondere Atmosphäre in Maxglan – und über Matchwinner Bares, der seine persönliche Durststrecke beendet und zum Helden des Wochenendes wird.

Außerdem Thema: der Höhenflug der Young Violets. Die Austria-Amateure feiern den dritten Sieg in Serie und bleiben dabei erneut ohne Gegentor. Besonders im Fokus: Hasan Deshishku, der gegen die Vienna seinen ersten Doppelpack im Profifußball schnürt.

Hier ansehen:

Die 135. Episode als Podcast anhören:

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