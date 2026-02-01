Österreichs Rodel-Hoffnungen glänzen mit Gold bei Junioren-WM

Tolle Nachrichten aus Altenberg!

Die beiden 19-jährigen Lina Riedl und Anna Lerch haben sich am Samstag bei der Junioren-WM der Rodler Gold im Frauen-Doppelsitzer gesichert.

Riedl/Lerch deklassieren die Konkurrenz auf der Bahn in Altenberg und kommen 0,36 Sekunden vor den zweitplatzierten Luise Röder und Maria Schneider aus Deutschland ins Ziel.

Dass die zwei Österreicherinnen auch das Zeug haben, im Weltcup vorne mitzufahren, haben sie bereits 2025 bei der Weltcup-Station in Winterberg gezeigt, als sie auf Rang vier rodelten.

Erfreulich auch das Ergebnis im Männer-Einsitzer, wo der Tiroler Fabio Zauser zu Silber fährt.