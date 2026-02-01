NEWS

Österreichs Rodel-Hoffnungen glänzen mit Gold bei Junioren-WM

Line Riedl und Anna Lerch rodeln im Frauen-Doppelsitzer zur Goldmedaille bei den Juniorinnen.

Österreichs Rodel-Hoffnungen glänzen mit Gold bei Junioren-WM Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Tolle Nachrichten aus Altenberg!

Die beiden 19-jährigen Lina Riedl und Anna Lerch haben sich am Samstag bei der Junioren-WM der Rodler Gold im Frauen-Doppelsitzer gesichert.

Riedl/Lerch deklassieren die Konkurrenz auf der Bahn in Altenberg und kommen 0,36 Sekunden vor den zweitplatzierten Luise Röder und Maria Schneider aus Deutschland ins Ziel.

Dass die zwei Österreicherinnen auch das Zeug haben, im Weltcup vorne mitzufahren, haben sie bereits 2025 bei der Weltcup-Station in Winterberg gezeigt, als sie auf Rang vier rodelten.

Erfreulich auch das Ergebnis im Männer-Einsitzer, wo der Tiroler Fabio Zauser zu Silber fährt.

Mehr zum Thema

Die 20 Nordischen Kombinierer mit den meisten Weltcup-Siegen

Die 20 Nordischen Kombinierer mit den meisten Weltcup-Siegen

Winter-Mix
3
Ofner in letztem Bewerb vor Olympia im kleinen Finale

Ofner in letztem Bewerb vor Olympia im kleinen Finale

Winter-Mix
Die Startliste für die Männer-Abfahrt in Crans Montana

Die Startliste für die Männer-Abfahrt in Crans Montana

Ski Alpin
Kaspers Detroit kassiert Heim-Klatsche gegen NHL-Leader

Kaspers Detroit kassiert Heim-Klatsche gegen NHL-Leader

NHL
1
Zittersieg gegen Innsbruck: 99ers pirschen sich an den KAC heran

Zittersieg gegen Innsbruck: 99ers pirschen sich an den KAC heran

ICE Hockey League
2
Capitals entscheiden Nervenschlacht gegen Pioneers für sich

Capitals entscheiden Nervenschlacht gegen Pioneers für sich

ICE Hockey League
1
ICE Hockey League LIVE: Graz99ers - HC Innsbruck

ICE Hockey League LIVE: Graz99ers - HC Innsbruck

ICE Hockey League

Kommentare

Junioren-WM Wintersport Winter-Mix Rodeln