Ofner in letztem Bewerb vor Olympia im kleinen Finale

Katrin Ofner hat den Ski-Cross-Bewerb in Val di Fassa am Samstag auf dem sechsten Platz beendet.

Damit gelang der Steirerin eine Verbesserung zum Vortag, als sie im Achtelfinale ausgeschieden war, Sonja Gigler wurde 18.

Bei den Männern war Adam Kappacher als Zehnter bester Österreicher, Johannes Aujesky belegte Platz zwölf. Den Tagessieg holte der Italiener Simone Deromedis bzw. die Deutsche Daniela Maier.

Es war der letzte Test vor den Olympischen Spielen in Norditalien.