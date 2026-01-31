NEWS

Ofner in letztem Bewerb vor Olympia im kleinen Finale

Die 35-jährige Ski-Cross-Läuferin wird in Val di Fassa starke Sechste.

Ofner in letztem Bewerb vor Olympia im kleinen Finale Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Katrin Ofner hat den Ski-Cross-Bewerb in Val di Fassa am Samstag auf dem sechsten Platz beendet.

Damit gelang der Steirerin eine Verbesserung zum Vortag, als sie im Achtelfinale ausgeschieden war, Sonja Gigler wurde 18.

Bei den Männern war Adam Kappacher als Zehnter bester Österreicher, Johannes Aujesky belegte Platz zwölf. Den Tagessieg holte der Italiener Simone Deromedis bzw. die Deutsche Daniela Maier.

Es war der letzte Test vor den Olympischen Spielen in Norditalien.

Mit dieser Olympia-Wäsch' geht Österreich 2026 auf Gold los

Slideshow starten

26 Bilder

Mehr zum Thema

Die 20 Nordischen Kombinierer mit den meisten Weltcup-Siegen

Die 20 Nordischen Kombinierer mit den meisten Weltcup-Siegen

Winter-Mix
2
Skispringen LIVE: Einzelbewerb in Willingen

Skispringen LIVE: Einzelbewerb in Willingen

Skispringen
Obmann im letzten Parallel-Rennen vor Olympia am Podest

Obmann im letzten Parallel-Rennen vor Olympia am Podest

Snowboard
Schockmoment: Franzoni mit "Miller-Gedenkaktion" in Crans Montana

Schockmoment: Franzoni mit "Miller-Gedenkaktion" in Crans Montana

Ski Alpin
ICE suspendiert Innsbruck-Verteidiger auf unbestimmte Zeit

ICE suspendiert Innsbruck-Verteidiger auf unbestimmte Zeit

ICE Hockey League
2
"War ein bisschen 'angschissen'" - Rädler trotzdem beste ÖSV-Dame

"War ein bisschen 'angschissen'" - Rädler trotzdem beste ÖSV-Dame

Ski Alpin
Wer im Fall Tyler Lewington wirklich Recht sprach...

Wer im Fall Tyler Lewington wirklich Recht sprach...

ICE Hockey League
4

Kommentare

Sonja Gigler Adam Kappacher Katrin Ofner Johannes Aujesky Freestyle Ski-Cross Wintersport Winter-Mix Skicross