Capitals entscheiden Nervenschlacht gegen Pioneers für sich

In der 46. Runde der win2day ICE Hockey League gewinnen die Vienna Capitals mit 1:0 gegen die Pioneers Vorarlberg. Die Wiener befinden sich damit auf dem besten Weg ins Pre-Playoff, für die Pioneers rückt das Saisonende nach dem Grunddurchgang näher.

Das Spiel bleibt lange eine nervenaufreibende Angelegenheit. Beide Seiten lassen mit einer konsequenten Verteidigung der neutralen Zone wenig Platz für spielerische Ausrufezeichen.

Der erste Knackpunkt kommt erst gegen Ende des zweiten Drittels: Nach einem Faustkampf sind die Wiener vier Minuten in Überzahl unterwegs, können davon aber nicht profitieren.

Ein einzelnes Goldtor bringt drei Punkte

Erst 15 Sekunden vor der zweiten Drittelpause, die Pioneers sind inzwischen wieder vollzählig, gelingt den Wienern die ersehnte Führung.

Franklin behauptet die Scheibe hinter dem Tor gegen zwei Mann und spielt mit der Rückhand für Souch auf, der aus dem Slot wuchtig einnetzt.

Ein hart umkämpftes Drittel bleibt dank zweier starker Torhüter ohne weitere Treffer, die Capitals bringen ihre knappe 1:0-Führung ins Ziel.

Mit 61 Punkten aus 43 Spielen haben die Capitals als Tabellensiebter elf Zähler Vorsprung auf Rang elf und sind damit auf dem besten Weg in die Pre-Playoffs.

Die Pioneers bleiben mit weiter 39 Punkten auf dem zwölften Platz hängen und haben nur noch theoretische Chancen auf die Postseason.