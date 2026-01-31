Vienna Capitals Vienna Capitals VIC Pioneers Vorarlberg Pioneers Vorarlberg PIV
Live
0:0
0:0 , 0:0
NEWS

ICE Hockey League LIVE: Vienna Capitals - Pioneers Vorarlberg

Die Wiener läuten die 46. Runde mit dem letzten Saisonduell gegen die Feldkircher ein. Danach trifft Graz auf Innsbruck. LIVE-Infos:

ICE Hockey League LIVE: Vienna Capitals - Pioneers Vorarlberg Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die 46. Runde der win2day ICE Hockey League startet am Samstag mit dem Duell zwischen den Vienna Capitals und den Pioneers Vorarlberg (16:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Beide Teams waren am Freitag im Einsatz, mit unterschiedlichen Spielausgängen. Die Wiener hatten beim 5:2 gegen den HC Innsbruck kaum Probleme, nach dem Spiel gab es einen unsportlichen Zwischenfall eines Innsbruckers.

Nächster Mittelfinger-Vorfall in der ICE >>>

Die Pioneers mussten sich den Graz99ers auswärts mit 2:3 geschlagen geben. Damit liegt man als Zwölfter weiter 13 Punkte hinter den Pre-Playoff-Plätzen. Ein Sieg in Wien wäre von großer Bedeutung, aber natürlich auch für die siebtplatzierten Capitals.

Ab 18:30 Uhr (im LIVE-Ticker >>>) sind die Graz99ers gegen den HC Innsbruck im Einsatz.

