Ski LIVE: Startliste für die Männer-Abfahrt in Crans Montana

Für die Männer steht morgen die Olympia-Generalprobe im WM-Ort von 2027 an. Österreicher erst mit hohen Nummern. Die wichtigsten Startnummern:

Ski LIVE: Startliste für die Männer-Abfahrt in Crans Montana Foto: © GEPA
Am Sonntag steht das letzte Weltcuprennen vor den Olympischen Spielen auf dem Programm. Die Männer fahren in Crans Montana eine Abfahrt. Ab 11 Uhr im LIVE-Ticker >>>

Schweizer eröffnet beim Heimrennen

Eröffnen wird das Rennen der Schweizer Justin Murisier.

Als erster der Top-Favoriten geht Marco Odermatt ins Rennen, der Führende im Abfahrtsweltcup trägt die zehn. Kitzbühelsieger Giovanni Franzoni folgt mit Nummer zwölf. Franjo von Allmen folgt als 15.

ÖSV erst mit hohen Startnummern

Als erster Österreicher kommt Daniel Hemestberger als 19., Stefan Babinsky folgt mit Nummer 29.

Zudem stehen noch Otmar Striedinger (31), Stefan Rieser (43), Vincent Wieser (49), Lukas Feurstein (54) und Manuel Traninger (55) am Start. Vincent Kriechmayer verzichtet zugunsten der Olympiavorbereitung auf das Rennen.

Startliste für die Abfahrt am Samstag:

