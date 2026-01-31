Zittersieg gegen Innsbruck: 99ers pirschen sich an den KAC heran

Die Graz99ers feiern in der 46. Runde der win2day ICE Hockey League einen hart erkämpften 4:3-Heimsieg über den HC Innsbruck.

Den Start in die Partie vergeigt der Tabellen-Zweite, Lajeunesse trifft für die "Haie" zur frühen Führung (5.). Allerdings gelingt Huber nur 48 Sekunden später mit seinem 18. Saisontor die schnelle Antwort - 1:1 (5./PP).

Noch im ersten Drittel verbucht Lippitsch sein Premierentor in der Liga (15.), Routinier Ganahl stellt im Mittelabschnitt auf 3:1 (30.). Die Tiroler geben sich nicht auf, Klassek netzt in Überzahl zum Anschluss (35./PP).

Neuerlicher Anschlusstreffer fällt zu spät

Im dritten Abschnitt sorgt Vela, der nach seiner Sperre aus dem Spiel gegen Red Bull Salzburg wieder ins Lineup zurückkehrt, für die neuerliche Zwei-Tore-Führung (50./PP). Das 3:4 aus Innsbrucker Sicht durch Witting (59./PP) fällt zu spät.

Die 99ers liegen als Zweiter nur mehr einen Zähler hinter Tabellenführer KAC, der Vorsprung auf den drittplatzierten EC Red Bull Salzburg beträgt bei zwei Spielen weniger drei Punkte. Damit haben die Steirer gute Chancen auf die Qualifikation für die Champions Hockey League.

Der HC Innsbruck konnte aus den letzten 27 Spielen nur drei Siege einfahren und ist mit 26 Zählern auch weiterhin das abgeschlagene Schlusslicht der Liga.