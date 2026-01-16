NEWS

Carroll schrammt in der Buckepiste knapp am Podest vorbei

Die 29-Jährige erzielt kurz vor Olympia ihr bestes Saisonergebnis.

Carroll schrammt in der Buckepiste knapp am Podest vorbei Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Avital Carroll hat am Freitag im Buckelpisten-Bewerb des Ski-Freestyle-Weltcups in Waterville Valley ihre beste Saisonplatzierung erreicht.

Die 29-Jährige belegte hinter der australischen Seriensiegerin Jakara Anthony (81,17 Punkte) sowie den US-Amerikanerinnen Elizabeth Lemley (78,12) und Olivia Giaccio (76,60) mit 73,87 Zählern den vierten Platz.

In der Weltcup-Disziplinwertung verbesserte sich Carroll nach dem vierten Bewerb auf den neunten Rang.

Mehr zum Thema

Black Wings Linz vergeben Führung und lassen Punkte im Pustertal

Black Wings Linz vergeben Führung und lassen Punkte im Pustertal

ICE Hockey League
Capitals beziehen eine deutliche Pleite in Vorarlberg

Capitals beziehen eine deutliche Pleite in Vorarlberg

ICE Hockey League
2
Graz99ers verlieren überraschend beim klaren Schlusslicht

Graz99ers verlieren überraschend beim klaren Schlusslicht

ICE Hockey League
1
Salzburg kehrt in Villach rasch zurück auf die Siegerstraße

Salzburg kehrt in Villach rasch zurück auf die Siegerstraße

ICE Hockey League
Franzoni und Wengen: Erst Hubschrauber, heute Premierensieg

Franzoni und Wengen: Erst Hubschrauber, heute Premierensieg

Ski Alpin
Die Startliste für die Lauberhorn-Abfahrt in Wengen

Die Startliste für die Lauberhorn-Abfahrt in Wengen

Ski Alpin
ICE Hockey League LIVE: Konferenz mit VSV - Red Bull Salzburg

ICE Hockey League LIVE: Konferenz mit VSV - Red Bull Salzburg

ICE Hockey League
Kommentare

Kommentare

Wintersport Winter-Mix Olympia Avital Carroll Ski-Freestyle Freestyle