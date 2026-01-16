Carroll schrammt in der Buckepiste knapp am Podest vorbei

Avital Carroll hat am Freitag im Buckelpisten-Bewerb des Ski-Freestyle-Weltcups in Waterville Valley ihre beste Saisonplatzierung erreicht.

Die 29-Jährige belegte hinter der australischen Seriensiegerin Jakara Anthony (81,17 Punkte) sowie den US-Amerikanerinnen Elizabeth Lemley (78,12) und Olivia Giaccio (76,60) mit 73,87 Zählern den vierten Platz.

In der Weltcup-Disziplinwertung verbesserte sich Carroll nach dem vierten Bewerb auf den neunten Rang.