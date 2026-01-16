Salzburg kehrt in Villach rasch zurück auf die Siegerstraße

Der EC Red Bull Salzburg bezwingt den VSV in der 40. Runde der win2day ICE Hockey League mit 5:2.

Dabei bejubeln die Salzburger eine schnelle Führung. Benjamin Nissner bugsiert die Scheibe zur 1:0-Führung in Villach ins Netz (6.). Lediglich vier Minuten danach erhöht Troy Bourke zum 2:0 für die Viveiros-Truppe.

Zudem dürfen sich die Salzburger dank Travis St. Denis sogar über eine deutliche 3:0-Pausenführung freuen (14.). Die Villacher können aber im Mitteldrittel erstmals anschreiben. Maximilian Rebernig bringt die Adler nach einem Stockschlag von St. Denis zum 1:3 aus Sicht der Kärntner (34./PP1) heran.

Salzburg verhindert ein VSV-Comeback

Daraufhin schlagen die Villacher nach einem Schneider-Halten im Schlussabschnitt durch John Hughes in Überzahl erneut zu (45./PP1). Die Adler kämpfen danach um den Ausgleich, aber die Salzburger wenden dies ab.

Brandon Coe erhöht zur Zwei-Tore-Führung (53.), ehe Nissner mit seinem Doppelpack per Empty-Net-Goal den 5:2-Endstand besiegelt (59./EN).

Damit kehren die Salzburger nach der Pustertal-Pleite wieder auf die Siegerstraße zurück. Der VSV muss hingegen einen weiteren Rückschlag im Pre-Playoff-Rennen hinnehmen.

KAC feiert einen Overtime-Erfolg über Fehervar

Der KAC setzt sich indes mit einem 3:2-Overtimeerfolg über Fehervar durch.

Ein Doppelschlag vor der ersten Pausensirene bringt den KAC dabei zur 2:0-Führung. Nick Petersen in Überzahl nach einem Cross-Check von Timothy Campbell (17./PP1) und Filip Simovic (18.) treffen binnen 33 Sekunden für die Rotjacken.

Fehervar kämpft sich zurück in die Partie

Die Ungarn melden sich aber mit zwei schnellen Treffern nach dem ersten Abschnitt stark zurück. Joel Messner (22.) und Istvan Bartalis (24.) sorgen für den 2:2-Ausgleich.

Fortan bleiben die Ungarn hartnäckig und verzeichnen einige Torabschlüsse. Der KAC bleibt in der Offensive über weite Strecken nicht zwingend genug. Ein torloser Mittelabschnitt führt daher letztlich zu einer Overtime.

Schließlich avanciert Jan Mursak in der Overtime zum Matchwinner für die Rotjacken und trifft zum 3:2-Heimsieg (63.). Daher bleibt der KAC an der Tabellenspitze und baut die Tabellenführung nach der Graz-Pleite in Innsbruck auch aus. Fehervar sammelt indes einen Zähler im Rennen um die Pre-Playoff-Platzierungen.