Black Wings Linz vergeben Führung und lassen Punkte im Pustertal

In der 40. Runde der win2day ICE Hockey League müssen sich die Black Wings Linz beim HC Pustertal mit 1:3 geschlagen geben.

Für die Black Wings beginnt die Partie ideal. Gleich in der ersten Minute nutzen sie eine Strafe der Hausherren eiskalt aus. St. Amant vollendet im Powerplay und bringt Linz früh mit 1:0 in Führung. Auch danach treten die Gäste mutig und aggressiv auf, setzen Pustertal in den ersten Minuten unter Druck und bestimmen das Tempo.

Doch je länger das Spiel dauert, desto mehr verliert Linz den Zugriff. Die Wölfe kommen über Strafen der Linzer besser ins Spiel und finden über ihre Powerplays die nötige Stabilität. Als Söllinger und später Knott vom Eis müssen, kippt das Momentum endgültig.

Pustertal dreht das Match

Pustertal nützt durch Lobis ein Powerplay zum 1:1, nachdem die Black Wings die Zone nicht sauber halten können. Wenig später wird es unübersichtlich vor dem Linzer Tor – Lipon hat die bessere Sicht und schiebt den Puck zur 2:1‑Führung der Hausherren über die Linie.

Offensiv gelingt den Black Wings in dieser Phase wenig: Abschlüsse bleiben selten, der Weg vors Tor ist oft zugestellt. Dennoch bleibt die Partie offen, weil die Linzer Defensive lange stabil steht.

Black Wings mit zu wenig Durchschlagskraft

Im Schlussdrittel drängt Linz auf den Ausgleich, ohne wirklich zwingend zu werden. Selbst ein Powerplay bleibt ungenützt – zu behäbig, zu fehleranfällig der Aufbau.

Pustertal verteidigt kompakt und schlägt in der 59. Minute zu: Purdeller verwertet einen Konter eiskalt zum 3:1 und macht die Hoffnungen der Black Wings zunichte.

Linz findet keine Antwort mehr und muss die Heimreise ohne Punkte antreten. Pustertal festigt mit 63 Punkten den sechsten Platz, die Linzer stehen mit 49 Zählern an achter Stelle.

Bozen jubelt spät

Der HC Bozen setzt sich gegen FTC-Telekom Budapest knapp mit 3:2 durch.

Nach der 2:0‑Führung durch Bradley (10./PP) und Pollock (14.) geraten die Italiener ins Wanken. Tammela hat eine schnelle Antwort parat (16.), im Schlussabschnitt besorgt Neuzugang Antonen (45.) den Ausgleich.

Doch McClure trifft in der 56. Minute zum 3:2‑Endstand, sodass Bozen seiner Favoritenrolle doch noch gerecht wird. Die "Foxes" sind Vierter (72 Punkte), FTC Neunter (47 Punkte).