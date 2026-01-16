Graz99ers verlieren überraschend beim klaren Schlusslicht

In der 40. Runde der win2day ICE Hockey League müssen sich die Graz99ers mit 2:3 auswärts beim HC Innsbruck geschlagen geben.

Die Grazer dominieren über das gesamte Spiel das Geschehen, haben aber mit ihrer eigenen Chancenverwertung zu kämpfen. Die Haie zeigen sich engagiert und können im Schlussdrittel den Sieg holen.

Innsbruck geht aus dem Nichts in Führung

Die Grazer dominieren von Beginn an die Partie, doch die Haie zeigen sich kämpferisch. So haben die Steirer im ersten Drittel zwar mehr Spielanteile, doch Treffer bleiben aus.

Im Mittelabschnitt legen die 99ers gleich wieder sehr aktiv los und drücken auf die Führung. Allerdings sind es die Innsbrucker, die aus dem Nichts den ersten Treffer erzielen.

Patrick Kudla kommt in der 28. Minute vor das Tor und zieht aus kurzer Distanz und spitzem Winkel ab - 1:0.

99ers drehen die Partie und verlieren dennoch

In der 35. Minute bekommen die Haie dann die erste Strafe der Partie aufgebrummt. Das folgende Powerplay können die Grazer dann auch gleich nutzen. Kevin Roy trifft zum Ausgleich (36.).

Kurz darauf verlieren die Tiroler vor dem eigenen Tor den Puck, welcher zu Nico Feldner springt, der eiskalt zur Führung einschiebt (37.). Danach treffen die 99ers nochmal im zweiten Drittel, doch der Treffer wird aufgrund einer Torwart-Behinderung zurückgenommen.

Im Schlussdrittel sieht es lange so aus, dass die Steirer ihre Führung souverän verteidigen können. Doch in der 54. Minute landet der Puck vor Kilian Rappold, der einfach mal abzieht und zum Ausgleich trifft.

Nur zwei Minuten später kommt es für die Grazer noch schlimmer. Am Ende eines schön rausgespielten Spielzugs steht Sebastian Benker, der den 3:2-Siegtreffer besorgt (56.).

Nach acht Niederlagen in Folge feiert der HCI wieder einmal einen Sieg, dennoch bleiben sie weiter im Tabellenkeller. Die Grazer verpassen durch die Niederlage den Sprung an die Tabellenspitze.