Capitals beziehen eine deutliche Pleite in Vorarlberg

Die Pioneers Vorarlberg feiern in der 40. Runde der win2day ICE Hockey League einen deutlichen 4:0-Heimerfolg über die Vienna Capitals.

Dabei dürfen sich die Pioneers über eine frühe Führung freuen. Michael Kernberger trifft zum 1:0 der Feldkircher (4.). Daraufhin verpassen die Caps nach einem Erne-Beinstellen im Powerplay den Ausgleich (11.).

Die Pioneers zeigen sich hingegen äußerst effizient. Kevin Macierzynski (14.) und Ivan Korecky (18.) schocken die Capitals mit einer 3:0-Pausenführung für die Gastgeber.

In der Folge bleiben die Wiener im Mitteldrittel offensiv zu harmlos und können den deutlichen Rückstand vorerst nicht verkürzen.

Capitals verpassen Comeback

Daraufhin verzeichnen die Caps im dritten Abschnitt ein deutliches Chancenplus. Dennoch bleibt das Comeback aus. Stattdessen fixiert Oskar Maier per Empty-Net-Goal den 4:0-Sieg für die Feldkircher (58./EN).

Daher kassieren die Capitals nach der 2:3-Pleite gegen Linz und der 0:4-Niederlage in Graz im Rennen um die Pre-Playoffs die dritte Niederlage in Folge.

Die Pioneers unterstreichen hingegen ihre starke Form der letzten Wochen mit dem vierten Sieg aus den letzten fünften Partien.