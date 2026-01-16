Pioneers Vorarlberg Pioneers Vorarlberg PIV Vienna Capitals Vienna Capitals VIC
Endstand
4:0
3:0 , 0:0 , 1:0
  • Michael Kernberger
  • Kevin Macierzynski
  • Ivan Korecky
  • Oskar Maier
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Capitals beziehen eine deutliche Pleite in Vorarlberg

Die Wiener müssen sich in Vorarlberg klar geschlagen geben und kassieren die dritte Pleite in Folge. Für die Pioneers ist es der vierte Sieg in den letzten fünf Partien.

Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Pioneers Vorarlberg feiern in der 40. Runde der win2day ICE Hockey League einen deutlichen 4:0-Heimerfolg über die Vienna Capitals.

Dabei dürfen sich die Pioneers über eine frühe Führung freuen. Michael Kernberger trifft zum 1:0 der Feldkircher (4.). Daraufhin verpassen die Caps nach einem Erne-Beinstellen im Powerplay den Ausgleich (11.).

Die Pioneers zeigen sich hingegen äußerst effizient. Kevin Macierzynski (14.) und Ivan Korecky (18.) schocken die Capitals mit einer 3:0-Pausenführung für die Gastgeber.

In der Folge bleiben die Wiener im Mitteldrittel offensiv zu harmlos und können den deutlichen Rückstand vorerst nicht verkürzen.

Capitals verpassen Comeback

Daraufhin verzeichnen die Caps im dritten Abschnitt ein deutliches Chancenplus. Dennoch bleibt das Comeback aus. Stattdessen fixiert Oskar Maier per Empty-Net-Goal den 4:0-Sieg für die Feldkircher (58./EN).

Daher kassieren die Capitals nach der 2:3-Pleite gegen Linz und der 0:4-Niederlage in Graz im Rennen um die Pre-Playoffs die dritte Niederlage in Folge.

Die Pioneers unterstreichen hingegen ihre starke Form der letzten Wochen mit dem vierten Sieg aus den letzten fünften Partien.

Mehr zum Thema

ICE Hockey League LIVE: Konferenz mit VSV - Red Bull Salzburg

ICE Hockey League LIVE: Konferenz mit VSV - Red Bull Salzburg

ICE Hockey League
Überraschender Abgang bei den Vienna Capitals

Überraschender Abgang bei den Vienna Capitals

ICE Hockey League
2
Black Wings Linz vergeben Führung und lassen Punkte im Pustertal

Black Wings Linz vergeben Führung und lassen Punkte im Pustertal

ICE Hockey League
Graz99ers verlieren überraschend beim klaren Schlusslicht

Graz99ers verlieren überraschend beim klaren Schlusslicht

ICE Hockey League
1
Salzburg kehrt in Villach rasch zurück auf die Siegerstraße

Salzburg kehrt in Villach rasch zurück auf die Siegerstraße

ICE Hockey League
Ohne verletzten Rossi: Niederlage für Vancouver

Ohne verletzten Rossi: Niederlage für Vancouver

NHL
3
Carroll schrammt in der Buckepiste knapp am Podest vorbei

Carroll schrammt in der Buckepiste knapp am Podest vorbei

Winter-Mix
Kommentare

Kommentare

Wintersport win2day ICE Hockey League Eishockey Vienna Capitals Pioneers Vorarlberg