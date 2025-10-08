Olympiasieger Karl kündigt Karriereende nach Saison an

Mit Benjamin Karl kündigt einer der erfolgreichsten Snowboarder der Geschichte sein Karriereende an.

Der gebürtige Niederösterreicher konnte in seiner langen Karriere dreimal den Gesamtweltcup, fünf mal den Weltmeistertitel und einmal Olympiagold erobern. Nun kündigt er in einem Interview gegenüber der "Kleinen Zeitung" sein Karrierende an: "Es wird definitiv meine letzte Saison sein."

Allerdings sind die kommenden Olympischen Spiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo noch ein letztes großes Ziel des mittlerweile 39-Jährigen: "Ich reiße mir ja nicht umsonst schon so lange den Arsch auf." Für Karl wäre es bereits seine fünfte Olympiateilnahme. Mit Ausnahme von den Spielen 2018 in Pyeongchang konnte er überall eine Medaille erobern.

Ungewöhnliche Sommervorbereitung

Um sich auf seine finale Saison vorzubereiten, schlug der Olympiasieger von Peking einen ungewöhnlichen Weg ein. Denn der Snowboarder verbrachte einen großen Teil seines Sommer auf dem Rad.

So absolvierte er unter anderem den Ultra-Radmarathon "Monaco die Baviera Classic" bei dem er in knapp über 100 Stunden, über 1200 Kilometer und rund 22.000 Höhenmeter zurücklegte (Mehr Infos >>>).

"Ich habe im Prinzip eine volle Radsaison hingelegt, obwohl ich ein Snowboarder bin", sagt der ÖSV-Star über seine ungewöhnliche Vorbereitung. Mittlerweile trainiert er schon seit einiger Zeit wieder auf Schnee, doch die Verhältnisse waren bislang großteils bescheiden.

