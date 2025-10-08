Suche
    news

    Olympiasieger Karl kündigt Karriereende nach Saison an

    Der österreichische Snowboard-Star will bei den Olympischen Spielen 2026 noch einmal glänzen.

    Olympiasieger Karl kündigt Karriereende nach Saison an
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Mit Benjamin Karl kündigt einer der erfolgreichsten Snowboarder der Geschichte sein Karriereende an.

    Der gebürtige Niederösterreicher konnte in seiner langen Karriere dreimal den Gesamtweltcup, fünf mal den Weltmeistertitel und einmal Olympiagold erobern. Nun kündigt er in einem Interview gegenüber der "Kleinen Zeitung" sein Karrierende an: "Es wird definitiv meine letzte Saison sein."

    Allerdings sind die kommenden Olympischen Spiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo noch ein letztes großes Ziel des mittlerweile 39-Jährigen: "Ich reiße mir ja nicht umsonst schon so lange den Arsch auf." Für Karl wäre es bereits seine fünfte Olympiateilnahme. Mit Ausnahme von den Spielen 2018 in Pyeongchang konnte er überall eine Medaille erobern.

    Ungewöhnliche Sommervorbereitung

    Um sich auf seine finale Saison vorzubereiten, schlug der Olympiasieger von Peking einen ungewöhnlichen Weg ein. Denn der Snowboarder verbrachte einen großen Teil seines Sommer auf dem Rad.

    So absolvierte er unter anderem den Ultra-Radmarathon "Monaco die Baviera Classic" bei dem er in knapp über 100 Stunden, über 1200 Kilometer und rund 22.000 Höhenmeter zurücklegte (Mehr Infos >>>).

    "Ich habe im Prinzip eine volle Radsaison hingelegt, obwohl ich ein Snowboarder bin", sagt der ÖSV-Star über seine ungewöhnliche Vorbereitung. Mittlerweile trainiert er schon seit einiger Zeit wieder auf Schnee, doch die Verhältnisse waren bislang großteils bescheiden.

    Sportler, die am Höhepunkt abtraten

    Vorschau
    Lou Gehrig (Baseball)
    Rocky Marciano (Boxen)

    Slideshow starten

    50 Bilder

    Mehr zum Thema

    Toller Erfolg für Katharina Liensberger

    Toller Erfolg für Katharina Liensberger

    Ski Alpin
    5
    Spannung in der ICE: Overtime-Krimis in Wien und Innsbruck

    Spannung in der ICE: Overtime-Krimis in Wien und Innsbruck

    Eishockey - ICE Hockey League
    Staatsmeister: Hörl und Eder gewinnen auf der Großschanze

    Staatsmeister: Hörl und Eder gewinnen auf der Großschanze

    Skispringen
    Nordische Kombination: Rettenegger gewinnt ÖM-Titel

    Nordische Kombination: Rettenegger gewinnt ÖM-Titel

    Nord. Kombi
    Feller gibt zu: "Im Sommer gab's ein paar Schwierigkeiten"

    Feller gibt zu: "Im Sommer gab's ein paar Schwierigkeiten"

    Ski Alpin - Weltcup Herren
    Pustertal und Ljubljana - zwei heiße Anwärter auf die Top 6?

    Pustertal und Ljubljana - zwei heiße Anwärter auf die Top 6?

    Eishockey - ICE Hockey League
    1
    ICE LIVE: Mit KAC - FTC Budapest, Pioneers - Graz99ers

    ICE LIVE: Mit KAC - FTC Budapest, Pioneers - Graz99ers

    Eishockey - ICE Hockey League
    ICE LIVE: Mit Black Wings - Salzburg, VSV - Fehervar

    ICE LIVE: Mit Black Wings - Salzburg, VSV - Fehervar

    Eishockey - ICE Hockey League

    Kommentare