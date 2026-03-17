"Grünen Drachen" fehlt nur mehr ein Sieg

Olimpija Ljubljana gewinnt Spiel vier der "Best-of-seven"-Serie im Viertelfinale der win2day ICE Hockey League gegen den HC Bozen mit 4:0. Den Slowenen fehlt damit nur noch ein Sieg, um die gesamte Serie zu gewinnen - es steht 3:1.

Ein umkämpftes erstes Drittel bringt deutliche Vorteile für Ljubljana, die Führung will den Slowenen aber nicht und nicht gelingen. Erst nach der ersten Drittelpause ist es so weit. Ljubljana nimmt fast die kompletten zwei Powerplay-Minuten aus dem ersten Abschnitt mit und greift zu Beginn des Mitteldrittels in Überzahl an.

Dabei gelingt Marley Quince ein kurioser Treffer: Der Ljubljana-Stürmer gibt den Screen vor Bozen Goalie Sam Harvey, kommt dabei zum Sturz und bekommt den verunglückten Befreiungsschlag von Bozen-Verteidiger Philip Samuelsson gegen den Helm. Von dort springt der Puck ins Tor, Quince trifft unfreiwillig per Kopf (22.).

Knackpunkt im zweiten Drittel

Auf dem Weg zum zweiten Treffer überstehen die Slowenen 103 Sekunden in doppelter Unterzahl ohne Gegentreffer. Wieder in voller Besetzung erzielt Jan Drozg das 2:0 für Olimpija (37.), Rok Kapel besorgt kurz vor der zweiten Drittelpause aus einem Abpraller das 3:0 für die Slowenen (40.).

Die Bozener Füchse kommen nicht mehr zurück ins Spiel, Ziga Pance macht mit dem Treffer ins leere Tor den Sack endgültig zu (57.). Die letzten Spielminuten bringen noch einige Handgreiflichkeiten mit sich, am Sieg der "Grünen Drachen" ändert das aber nichts mehr.

Mit dem ersten Heimsieg im vierten Spiel dieser Viertelfinal-Serie stellt Olimpija Ljubljana auf 3:1. Die Slowenen haben damit drei Matchpucks, ein einziger Sieg aus maximal drei Spielen würde Ljubljana ins Halbfinale hieven.