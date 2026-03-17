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Heute 19:15 Uhr
NEWS
ICE-Playoffs heute: Konferenz mit VSV-99ers, Pustertal-Salzburg
Im Viertelfinale der win2day ICE Hockey League stehen vier Duelle am Programm. Die 99ers und Pustertal könnten bereits alles klarmachen. LIVE-Infos:
Gleich vier Viertelfinal-Duelle der win2day ICE Hockey League stehen am Dienstag an.
EC VSV - Graz99ers (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
Olimpija Ljubljana - HCB Südtirol (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
Fehervar AV19 - EC-KAC (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
HC Pustertal - EC Red Bull Salzburg (ab 19:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>)