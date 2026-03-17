Fehérvár dreht das Spiel gegen den KAC, gleicht in der Serie aus

Fehérvár AV 19 gewinnt Spiel zwei in der Viertelfinal-Serie der win2day ICE Hockey League gegen den KAC mit 2:1.

Dabei hat das Spiel für die Kärntner so gut begonnen. David Maier kommt nach knapp fünf gespielten Minuten an seinen eigenen Rebound und hat im zweiten Versuch mehr Glück: Marcel Witting fälscht die Scheibe unhaltbar ins Tor ab.

Die frühe Führung sollte aber das einzige Tor der "Rotjacken" an diesem Abend bleiben. Die erste Gelegenheit zum Ausgleich hat Fehérvár durch einen Penalty Shot wenig später, weil David Waschnig auf der Torlinie für seinen geschlagenen Goalie Sebastian Dahm einspringt und dabei als Feldspieler seine Hand um die Scheibe schließt.

Janos Hari trifft bei seinem Anlauf aber das Tor nicht, die Ungarn müssen bis ins zweite Drittel auf den Ausgleich warten.

Fehérvár dreht das Spiel

Ákos Mihály gelingt in Spielminute 25 das 1:1 mit einem Handgelenksschuss von weit draußen auf der rechten Seite, KAC-Schlussmann Dahm sieht nicht viel und muss die Scheibe passieren lassen. Als wenig später Finn van Ee zwei Strafminuten für Halten bekommt, gehen die Ungarn in ihr erstes Überzahlspiel des Abends.

Ganze elf Sekunden halten die Klagenfurter mit vier Feldspielern stand, bis Fehérvár das Spiel dreht. Csanád Erdély hält seinen Schläger in Joel Messners Schuss von der blauen Linie, fälscht die Scheibe ins Tor ab und bringt die Ungarn in Führung (29.).

Dem KAC fehlt die Durchschlagskraft

Auch im Rückstand kommen die "Rotjacken" offensiv nicht in die Gänge. Fehérvár ist über das gesamte Spiel die gefährlichere Mannschaft und ist mit mehreren Stangentreffern dem dritten Tor näher als die Kärntner dem Ausgleich.

Am Ende steht ein 2:1-Sieg für Fehérvár und damit der Ausgleich zum 1:1 in der Viertelfinal-Serie.