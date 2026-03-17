Verletzungspause für Leon Draisaitl

Der herausragende Stürmer der Edmonton Oilers, Leon Draisaitl, wird voraussichtlich den Rest der regulären NHL-Saison wegen einer als Unterkörperverletzung bezeichneten Verletzung verpassen.

Die Oilers gaben seinen Status am Dienstag bekannt und schlossen ihn für ihre verbleibenden 14 Spiele bis zum 16. April aus.

Draisaitl musste am Sonntag ein Spiel gegen Nashville vorzeitig beenden, nachdem er im ersten Drittel von Ozzy Wiesblatt von den Predators hart gecheckt worden war. Es war nicht sofort klar, um welche Verletzung es sich handelte oder ob Draisaitl nach Beginn der Playoffs am 18. April fehlen wird.

Der 30-jährige Deutsche liegt mit 97 Punkten in 65 Spielen auf dem vierten Platz in der Liga. Draisaitl gewann 2020 die Hart Trophy als MVP und war in der letzten Saison Zweiter.