Demontage in 16 Minuten! Die 99ers versenken den VSV mit Sweep

Der erste Halbfinal-Teilnehmer der win2day ICE Hockey League steht fest: Die Graz99ers gewinnen auch das vierte Spiel der Viertelfinal-Serie gegen den EC VSV mit 6:2 und entscheiden die "Best-of-seven"-Serie vorzeitig für sich.

Die 99ers beginnen druckvoll und kommen nach knapp fünf Minuten durch Haudum zum 0:1. Collins liegt in Spielminute sieben das 0:2 nach, spätestens zu diesem Zeitpunkt fällt der VSV komplett auseinander. Swaney erzielt elf Sekunden nach dem letzten Treffer das 0:3, Conley stellt auf 0:4 (8.).

Nach dem 0:5 durch Kotkansalo reagiert VSV-Headcoach Pierre Allard und wechselt den Torhüter, aber auch Cannata-Backup Rene Swette kann seinen Kasten nur drei Minuten lang sauber halten. Conley schnürt den Doppelpack, es steht 0:6 in Minute 16.

Die Adler erfangen sich nach der ersten Drittelpause

Der Halbfinal-Einzug der Grazer ist zu diesem Zeitpunkt praktisch fix, die Villacher Adler gehen arg gerupft in die Kabine. Dort findet Headcoach Allard aber offensichtlich die richtigen Worte, um seine Cracks auf die Mission Ehrenrettung einzustimmen. Der VSV kommt zurück ins Spiel und trifft durch Helwka in Unterzahl endlich selbst ins Tor (29.).

Zwei Strafen gegen die 99ers innerhalb von 24 Sekunden verschaffen den Villachern kurz vor der zweiten Drittelpause sogar eine Chance in doppelter Überzahl, Budgell verwertet zum 2:6 (40.)

Im Schlussdrittel wird auf beiden Seiten noch ein vermeintlicher Treffer wegen Torhüterbehinderung einkassiert. Am Ende bleibt es beim 2:6 zugunsten der Grazer, die so mit einem Serienergebnis von 4:0 ins Halbfinale vorarbeiten.