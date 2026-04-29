Olympiasieger Benjamin Karl erhält Shitstorm nach Podcast-Aussage

Benjamin Karl ist zweifacher Olympiasieger im Parallelriesenslalom im Snowboard. Der Österreicher gilt in seinem Sport als absolute Größe, holte fünf Mal WM-Gold. Mittlerweile versucht sich der Niederösterreicher in einer zweiten Karriere im Radrennsport (hier nachlesen >>>).

Mit Aussagen im Podcast "Mindgames" sorgt er jetzt für jede Menge Diskussionen auf Social Media.

Der Österreicher erzählt seine Geschichte vom Sohn einer Alleinerzieherin zum österreichischen Olympia-Helden.

Auch über seine Zukunft als Radredsportler spricht er, eine Passage wird in den sozialen Medien jetzt aber besonders diskutiert.

Karls Frau wollte mehr Zeit für sich

Karl berichtet, seine Frau habe ihm nach seinem Wunsch Radrennsportler zu werden, gestanden, dass sie gerne mehr Zeit für sich selbst hätte, nachdem sie ihm 20 Jahre den Rücken freigehalten habe.

"Und dann habe ich gesagt: 'Es geht nicht, weil ich bin der, finanziell bin ich der Verantwortliche für diese vier Mäuler und das ist der Weg, wie ich es schaff, alles zu finanzieren, unser Leben, unseren Lifestyle, alles", so Karl.

Seine Frau habe schließlich im Leben alles bekommen: Hochzeit, zwei Kinder, Haus und Swimmingpool. Schlimmstenfalls würde er sich von ihr trennen. Seinen Traum vom Rennradfahren will Karl nicht aufgeben. Danach sei dies nie mehr Thema gewesen.

"Und ich unterstütze sie ebenfalls, wo es geht. Aber es ist natürlich, wenn ich Termine habe, wenn ich nach Wien muss, wenn ich dort oder dahin muss, dann muss das Priorität haben in unserem Leben, weil das, das ist das, was eben unser Leben finanziert", meint der Niederösterreicher.

Shitstorm gegen Olympiasieger

Aufgrund der Aussagen erhält Karl einen Shitstorm, ein altmodisches Frauenbild wird dem Olympiasieger vorgeworfen. Auch zahlreiche Influencer und Medien verurteilen die Aussagen des 40-Jährigen.

Der Podcast wurde mittlerweile offline genommen, Karl hat, wie der Host in einer Story verrät, ihn darum gebeten. Die Beleidigungen gegen den Sportler seien zu massiv geworden.