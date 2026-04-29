Rückschlag für ÖSV-Hoffnung - Vizestaatsmeister an Hüfte operiert

Kurz nach dem Ende der Ski-Saison gibt es schlechte Nachrichten aus dem ÖSV-Team.

Matteo Haas hatte bereits während der Saison mit anhaltenden Hüftbeschwerden zu kämpfen, nun musste sich der 21-Jährige operieren lassen. Es wurde ein Hüftimpingement festgestellt.

Zuversicht für nächste Saison

Auf Instagram postet er ein Bild, wo er auf Krücken zu sehen ist und eines aus dem Krankenhaus. Er sei erfolgreich operiert worden.

Zudem zeigt er sich bereits wieder positiv: "Ich bin zuversichtlich, dass ich 100% ready für die nächste Saison sein werde", gibt er zu verstehen.

Zweiter bei Österreichischen Meisterschaften im Super-G

Haas wurde vor rund drei Wochen bei den Österreichischen Meisterschaften Zweiter im Super-G. Schneller war nur Marco Schwarz.

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Im Jänner 2025 konnte Haas erstmals so richtig aufzeigen im Europacup, als er in Orcieres Merlette die Abfahrt gewann.

In der vergangenen Saison blieb der 21-jährige Tiroler jedoch ohne Top-10-Platz im Europacup.