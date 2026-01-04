Bei der dritten Station der 74. Vierschanzentournee ist der Dominator erstmals geschlagen.

Während ein Japaner seinen Premierensieg feiert, jubelt Österreich am Bergisel über den nächsten Podestplatz durch Youngster Stephan Embacher.

Premierensieg für Nikaido vor Domen Prevc

Domen Prevc ist bei dieser Tournee nicht mehr unfehlbar. Der Slowene muss sich am Bergisel mit dem zweiten Platz begnügen.

Der „Domenator“ wird vom Japaner Ren Nikaido abgefangen, der mit nur 0,5 Punkten Vorsprung seinen ersten Weltcupsieg feiert. Dennoch bleibt Prevc der große Gejagte im Kampf um den Goldenen Adler.

Stand in der Tournee-Gesamtwertung>>>

Embacher hauchdünn am Premierensieg vorbei

Die österreichischen Fans erleben eine Achterbahn der Gefühle. Stephan Embacher, der zur Halbzeit noch ex aequo in Führung liegt, sichert sich mit nur 0,7 Punkten Rückstand den hervorragenden dritten Platz.

Pech hat hingegen Jan Hörl: Nach Zwischenrang drei fällt er im Finale mit einem Satz auf 126 Meter noch vom Podest und belegt den vierten Rang. In der Gesamtwertung verliert er damit wertvolle 6,4 Punkte auf Prevc.

Wieder Rückschlag für Kraft

Während sich Daniel Tschofenig im zweiten Durchgang noch auf Platz sechs verbessert, erlebt Stefan Kraft den nächsten Rückschlag. Der Vorjahressieger kommt nicht über Rang 13 hinaus.

Direkt dahinter landet Manuel Fettner bei seinem emotionalen letzten Bergisel-Springen auf Position 14. Die weiteren Platzierungen: Maximilian Ortner wird 16., Jonas Schuster belegt Rang 26. Für Niklas Bachlinger (36.), Clemens Leitner (40.) und Clemens Aigner (42.) ist der Bewerb bereits nach dem ersten Durchgang zu Ende.

Das Ergebnis des Springens in Innsbruck: