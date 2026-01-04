NEWS

Wieder Aufregung um Disqualifikation bei Tournee

Ein Pole wurde am Samstag bei der Quali aus der Wertung genommen. Der Grund ist diesmal allerdings nicht der Anzug.

Wieder Aufregung um Disqualifikation bei Tournee Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Nachdem zuletzt Timi Zajc bei der Vierschanzentournee mit seiner Doppel-Disqualifikation und dem damit verbundenen Bann für die verbleibenden beiden Bewerbe für Aufregung sorgte (hier nachlesen>>>), rückt nun ein polnischer Springer in den Blickpunkt des öffentlichen Interesses.

Pawel Wasek wurde bei der Qualifikation für das Bergisel-Springen aus dem Bewerb genommen, da auf seinem Ski Reste des seit zwei Jahren verbotenen Fluor-Wachs nachgewiesen worden waren.

"Besitze solche Wachse nicht"

Im polnischen Team gibt man sich ratlos: "Wir sind genauso überrascht, weil wir solche Wachse definitiv nicht besitzen, und das schon seit sehr langer Zeit", so der verwunderte Cheftrainer Maciej Maciusiak.

Dabei habe es sich aber nicht um "Spurenmengen" gehandelt, so Maciusiak. "Die Ergebnisse lassen vermuten, dass die Ski mit Fluor gewachst wurden", sagte er.

Auch Wasek beteuerte seine Unschuld. Woher die Fluor-Reste stammen, bleibt vorerst unklar.

