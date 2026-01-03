NEWS
Vierschanzentournee heute: Qualifikation in Innsbruck
Alle LIVE-Infos zur Qualifikation für die vorletzte Station der Vierschanzentournee:
Die Vierschanzentournee übersiedelt nach Österreich!
Am Samstag (ab 14:30 Uhr im LIVE-Tracker >>>) steht am Bergisel in Innsbruck die Qualifikation für den Bewerb am Sonntag statt.
Im vergangenen Jahr holten die ÖSV-Adler einen Dreifach-Sieg in Innsbruck: Stefan Karl lag vor Jan Hörl und Daniel Tschofenig.
In diesem Jahr ist jedoch Domen Prevc der große Gejagte. Gesamtwertung der Vierschanzentournee 2025/26 >>>
Alle Termine der Vierschanzentournee 2025/26 >>>