NEWS

Vierfachsieg für die ÖSV-Adler in der Innsbruck-Quali!

Jan Hörl führt am Bergisel ein Österreicher-Quartett an. Domen Prevc legt eine suboptimale Qualifikation hin.

Vierfachsieg für die ÖSV-Adler in der Innsbruck-Quali! Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Österreichs Skispringer stimmen sich am Samstag gut für den dritten Bewerb der Vierschanzentournee in Innsbruck (Sonntag, ab 13:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>) ein.

Die ÖSV-Adler belegen bei der Qualifikation am Bergisel die ersten vier Plätze. Jan Hörl gewinnt mit der Tageshöchstweite von 128 Metern.

Hinter ihm landet Stefan Kraft auf Rang zwei (127,5 m). Stephan Embacher wird Dritter (125 m) und Daniel Tschofenig Vierter (126 m).

Prevc landet früh

Eine verpatzte Quali legt hingegen Tournee-Leader Domen Prevc hin. Der Slowene kommt bei Rückenwind nur auf 112 Meter, wird 30. der Qualifikation und kommt damit auch im Hauptbewerb am Sonntag ziemlich früh an die Reihe.

Gesamtwertung der Vierschanzentournee 2025/26 >>>

Nur ein Österreicher nicht qualifiziert

Manuel Fettner rundet ein starkes ÖSV-Ergebnis als Siebenter ab (122,5 m). Jonas Schuster wird 20. (119 m) und Maximilian Ortner belegt Platz 24 (121,5 m).

Mit dem 22-jährigen Julijan Smid hat lediglich ein ÖSV-Springer der nationalen Gruppe die Qualifikation für den Hauptbewerb verpasst.

Die neu dazugestoßenen Niklas Bachlinger (34./120,0 m), Clemens Aigner (43./117,5 m) und Clemens Leitner (49./118,5 m) sind allesamt beim Bewerb am Sonntag mit von der Partie.

Alle Termine der Vierschanzentournee 2025/26 >>>

Die K.o.-Duelle im Überblick:

Jan Hörl (1.) - Killian Peier (50./SUI)

Stefan Kraft (2.) - Andreas Wellinger (49./GER)

Stephan Embacher (3.) - Clemens Leitner (48.)

Daniel Tschofenig (4.) - Eetu Nousiainen (ex aequo 47./FIN)

Manuel Fettner (7.) - Junshiro Kobayashi (44./JPN)

Jonas Schuster (20.) - Kevin Bickner (31./USA)

Maximilian Ortner (24.) - Kamil Stoch (ex aequo 27./POL)

Domen Prevc (30./SLO) - Valentin Foubert (21./FRA)

Niklas Bachlinger (34.) - Vladimir Zografski (ex aequo 16./BUL)

Clemens Aigner (42.) - Kristoffer Eriksen Sundal (9./NOR)

Ergebnis der Qualifikation:

Die 20 Skispringer mit den meisten Weltcupsiegen

#20 - Domen Prevc (Slowenien) - 16 Weltcupsiege
#20 - Matti Hautamäki (Finnland) - 16 Weltcupsiege

Slideshow starten

22 Bilder

Mehr zum Thema

Tournee: Die K.o.-Duelle der ÖSV-Adler in Innsbruck

Tournee: Die K.o.-Duelle der ÖSV-Adler in Innsbruck

Skispringen
2
Tournee: Was war die Halbzeit-Führung wert?

Tournee: Was war die Halbzeit-Führung wert?

Skispringen
13
ÖSV-Duo muss vor Innsbruck auf Tournee-Wunder hoffen

ÖSV-Duo muss vor Innsbruck auf Tournee-Wunder hoffen

Skispringen
3
"Wenn's laft, dann laft's": Embacher startet bei Tournee durch

"Wenn's laft, dann laft's": Embacher startet bei Tournee durch

Skispringen
Hörl hadert in Garmisch mit dem Wind: "Ganz fair war es nicht"

Hörl hadert in Garmisch mit dem Wind: "Ganz fair war es nicht"

Skispringen
"Finde ich frech" - Zajc erntet nach Disqualifikation Kritik

"Finde ich frech" - Zajc erntet nach Disqualifikation Kritik

Skispringen
3
Stecher empört: "Absolut eine Manipulation!"

Stecher empört: "Absolut eine Manipulation!"

Skispringen
Kommentare

Kommentare

Bergisel Innsbruck Jan Hörl Daniel Tschofenig Stefan Kraft Maximilian Ortner Manuel Fettner Stephan Embacher Jonas Schuster Niklas Bachlinger Clemens Aigner Clemens Leitner Wintersport Skispringen Vierschanzen-Tournee