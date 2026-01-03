Österreichs Skispringer stimmen sich am Samstag gut für den dritten Bewerb der Vierschanzentournee in Innsbruck (Sonntag, ab 13:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>) ein.
Die ÖSV-Adler belegen bei der Qualifikation am Bergisel die ersten vier Plätze. Jan Hörl gewinnt mit der Tageshöchstweite von 128 Metern.
Hinter ihm landet Stefan Kraft auf Rang zwei (127,5 m). Stephan Embacher wird Dritter (125 m) und Daniel Tschofenig Vierter (126 m).
Prevc landet früh
Eine verpatzte Quali legt hingegen Tournee-Leader Domen Prevc hin. Der Slowene kommt bei Rückenwind nur auf 112 Meter, wird 30. der Qualifikation und kommt damit auch im Hauptbewerb am Sonntag ziemlich früh an die Reihe.
Gesamtwertung der Vierschanzentournee 2025/26 >>>
Nur ein Österreicher nicht qualifiziert
Manuel Fettner rundet ein starkes ÖSV-Ergebnis als Siebenter ab (122,5 m). Jonas Schuster wird 20. (119 m) und Maximilian Ortner belegt Platz 24 (121,5 m).
Mit dem 22-jährigen Julijan Smid hat lediglich ein ÖSV-Springer der nationalen Gruppe die Qualifikation für den Hauptbewerb verpasst.
Die neu dazugestoßenen Niklas Bachlinger (34./120,0 m), Clemens Aigner (43./117,5 m) und Clemens Leitner (49./118,5 m) sind allesamt beim Bewerb am Sonntag mit von der Partie.
Alle Termine der Vierschanzentournee 2025/26 >>>