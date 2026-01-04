Vierschanzen-Tournee - Gesamtwertung nach 3/4 Springen

Wer krönt sich zum Tournee-König? Das Rennen um den Goldenen Adler ist voll entbrannt.

In der Gesamtwertung der 74. Vierschanzentournee zählt jeder Meter, da die Punkte aus allen acht Wertungsdurchgängen addiert werden.

Nach der dritten von vier Stationen führt Domen Prevc das Klassement weiter klar an. Der Slowene reist mit deutlichem Vorsprung zum Finale nach Bischofshofen.