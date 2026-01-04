Vierschanzen-Tournee heute: Springen am Bergisel

Die Vierschanzen-Tournee macht Halt in Innsbruck.

Nach dem Auftaktspringen in Oberstdorf und dem Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen findet am 04.01 das Springen am Bergisel statt (ab 13:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Können die ÖSV-Adler an ihrem Dreifach-Sieg des Vorjahres anknüpfen?

Im vergangenen Jahr holte Stefan Kraft den Sieg. Er lag vor Jan Hörl und dem Tournee-Sieger Daniel Tschofenig. Auch in der Qualifikation verlief es vielversprechend, dort feierten die ÖSV-Adler einen Vierfach-Sieg (Alle Infos >>>).

LIVE-Infos: