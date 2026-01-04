NEWS

Vierschanzen-Tournee heute: Springen am Bergisel

Können Kraft, Hörl und Tschofenig an ihren Erfolgen aus dem Vorjahr anknüpfen? LIVE-Infos:

Vierschanzen-Tournee heute: Springen am Bergisel Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Vierschanzen-Tournee macht Halt in Innsbruck.

Nach dem Auftaktspringen in Oberstdorf und dem Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen findet am 04.01 das Springen am Bergisel statt (ab 13:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Können die ÖSV-Adler an ihrem Dreifach-Sieg des Vorjahres anknüpfen?

Im vergangenen Jahr holte Stefan Kraft den Sieg. Er lag vor Jan Hörl und dem Tournee-Sieger Daniel Tschofenig. Auch in der Qualifikation verlief es vielversprechend, dort feierten die ÖSV-Adler einen Vierfach-Sieg (Alle Infos >>>).

Alle Termine der Vierschanzen-Tournee 2025/26 >>>

LIVE-Infos:

Die Österreicher mit den meisten Skisprung-Weltcupsiegen

#26 - Florian Liegl
#26 - Christian Nagiller

Slideshow starten

32 Bilder

Mehr zum Thema

ÖSV dominiert Bergisel-Quali: Kommt Prevc ins Grübeln?

ÖSV dominiert Bergisel-Quali: Kommt Prevc ins Grübeln?

Skispringen
3
Tournee: Die K.o.-Duelle der ÖSV-Adler in Innsbruck

Tournee: Die K.o.-Duelle der ÖSV-Adler in Innsbruck

Skispringen
5
Vierfachsieg für die ÖSV-Adler in der Innsbruck-Quali!

Vierfachsieg für die ÖSV-Adler in der Innsbruck-Quali!

Skispringen
4
Tournee: Was war die Halbzeit-Führung wert?

Tournee: Was war die Halbzeit-Führung wert?

Skispringen
13
Stecher empört: "Absolut eine Manipulation!"

Stecher empört: "Absolut eine Manipulation!"

Skispringen
1
Tournee LIVE: Quali in Innsbruck - das Ergebnis

Tournee LIVE: Quali in Innsbruck - das Ergebnis

Skispringen
Springt Prevc mit offenen Sprungstiefeln?

Springt Prevc mit offenen Sprungstiefeln?

Skispringen
14
Kommentare

Kommentare

Wintersport Skispringen Stefan Kraft Jan Hörl Daniel Tschofenig Vierschanzen-Tournee Innsbruck Berg Isel