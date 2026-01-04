Prevc geschlagen! Aber Embacher verpasst ersten Weltcupsieg knapp

Domen Prevc ist bei der Vierschanzentournee erstmals geschlagen!

Der Slowene muss sich bei der dritten Station in Innsbruck mit dem zweiten Platz zufriedengeben. Der "Domenator" sieht, wie Ren Nikaido aus Japan seinen ersten Weltcupsieg feiert. Der 24-Jährige gewinnt 0,5 Punkte vor Prevc, der keine Chance mehr auf den Grand Slam hat.

Stephan Embacher landet mit 0,7 Punkten Rückstand an der dritten Position, der zweifache Junioren-Weltmeister lag zur Halbzeit ex aequo mit Nikaido in Führung. Ihm fehlt ein halber Meter auf den Premierenerfolg.

Jan Hörl fällt nach Zwischenrang drei im zweiten Durchgang mit einem Satz auf 126 Meter noch vom Podest und wird Vierter. Er verliert in der Gesamtwertung 6,4 Punkte auf Prevc.

Kraft enttäuscht erneut

Daniel Tschofenig verbessert sich im zweiten Durchgang mit einem 128-Meter-Sprung von Rang acht auf Platz sechs.

Vorjahres-Sieger Stefan Kraft kommt nach dem enttäuschenden 26. Platz in Garmisch-Partenkirchen auch in Innsbruck nicht über den 13. Rang hinaus. Direkt hinter ihm landet Manuel Fettner bei seinem letzten Bergisel-Springen auf der 14. Position.

Maximilian Ortner wird 16., Jonas Schuster erreicht den 26. Rang. Niklas Bachlinger (36.), Clemens Leitner (40.) und Clemens Aigner (42.) haben den Sprung in den zweiten Durchgang nicht geschafft.

Prevc steht vor Gesamtsieg

In der Gesamtwertung hat Prevc mit dem zweiten Rang einen weiteren großen Schritt in Richtung erstmaligen Vierschanzentournee-Sieg gemacht. Gesamtwertung der Vierschanzentournee 2025/26 >>>

Der Triumphator von Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen liegt vor der letzten Station in Bischofshofen 41,4 Punkte vor Hörl. Embacher auf Rang drei fehlen 41,7 Zähler auf den Gesamtweltcup-Führenden, der weiter bei sieben Saisonsiegen hält.

Neo-Weltcupsieger Ren Nikaido hat als Vierter in der Endabrechnung ebenfalls noch Chancen auf das Podest, ihm fehlen allerdings 12,4 Punkte auf Embacher. Felix Hoffmann liegt als bester Deutscher an fünfter Stelle, er hat 13,7 Punkte Rückstand auf Embacher.

Letzte Station Bischofshofen

Der Skisprung-Tross übersiedelt nun nach Bischofshofen, auf der Paul-Außerleitner-Schanze steht traditionell der letzte Tournee-Bewerb an.

Bereits am Montag steigt die Qualifikation (16:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>), am Dreikönigstag (16:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>) wird der neue Sieger der Vierschanzentournee gekürt.

Im Vorjahr hatte sich Daniel Tschofenig in einem Herzschlagfinale vor Jan Hörl und Stefan Kraft durchgesetzt.

