ÖSV dominiert Bergisel-Quali: Kommt Prevc ins Grübeln?

Dafür war Kraft mit seinem Versuch zufrieden, nachdem es auf den Bakken in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen für ihn nicht gelaufen war. "Es hat sich wieder sehr cool angefühlt", ließ der Salzburger wissen.

Er erklärt weiter: "Die Skier haben das gemacht, was ich wollte. Das tut im Herzen und im Kopf gut, wenn ich sehe, dass ich mit den Besten mitspringen kann. Wir haben schon sehr viel herumprobiert vom Zugang, dass ich wieder dahin komme."

Kommt Prevc ins Grübeln?

Embacher bestätigte seine gute Form mit einem 125-Meter-Satz. "Es war wieder ein guter Sprung." Das Timing sei ein bisschen ein Problem bzw. Kleinigkeiten.

Tschofenig sprach von einem wieder besseren Sprung: "Die Richtung ist da." Der Gesamtweltcupsieger hatte in Garmisch-Partenkirchen seine Chance auf eine erfolgreiche Titelverteidigung quasi vergeben.

In Richtung Prevc meinte er: "Vielleicht bringt ihn das zum Nachdenken." Kraft glaubt, dass es zum Faktor werden könnte, dass Prevc am Sonntag früher an der Reihe ist: "Vielleicht erwischen wir eine gute Phase."

Zehn von elf ÖSV-Adler am Sonntag dabei

Mit dabei in den K.o.-Duellen der Top 50 sind am Sonntag auch Manuel Fettner (7.), Jonas Schuster (20.), Maximilian Ortner (24.), Niklas Bachlinger (34.), Clemens Aigner (43.) und Clemens Leitner (49.). Julijan Smid verpasste die Qualifikation als 52. und 3,7 Zähler.

In der Gesamtwertung liegt Prevc 35 Punkte vor Hörl und 41,3 Zähler vor Embacher in Front.

Stecher traut Hörl viel zu

Mario Stecher schätzt für den dritten der vier Tournee-Bewerbe vor allem Hörl hoch ein.

"Wenn man weiß, wie er da Skispringen kann, trauen wir ihm sehr viel zu. Mit zwei auf den Punkt gebrachten Sprüngen kann er Domen Prevc Paroli bieten. Das ist im Moment aber die Voraussetzung", so ÖSV-Sportdirektor.

Und Florian Liegl, Sportlicher Leiter im Skispringen und der Nordischen Kombination, hatte den Bergisel schon vor der Qualifikation als ein Erfolgsgeheimnis seiner Landsleute ausgemacht: "Die heimischen Schanzen liegen uns sehr gut. Mannschaftlich sind wir sehr gut aufgestellt."