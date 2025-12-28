Nach der spannenden Qualifikation in Oberstdorf ist klar: Der K.o.-Modus am Montag verspricht Hochspannung.

Während die ÖSV-Adler mannschaftlich auftrumpften, wartet auf Stefan Kraft ein härteres Duell. Der Routinier bekommt es nach verpatzter Quali mit Youngster Jason Colby (USA) zu tun.

Ein besonderes Zuckerl holt sich Jonas Schuster, der gegen Top-Routinier Simon Ammann antritt.

Die Duelle der Österreicher im Überblick

Durch die starken Platzierungen in der Qualifikation haben sich die meisten Österreicher eine gute Ausgangsposition verschafft. Der Modus (1. gegen 50., 2. gegen 49. etc.) beschert uns morgen folgende Paarungen:

Daniel Tschofenig (3.) vs. Roman Koudelka (CZE/48.)

Jan Hörl (5.) vs. Luca Roth (GER/46.)

Stephan Embacher (6.) vs. Isak Andreas Langmo (NOR/45.)

Manuel Fettner (13.) vs. Danil Vassilyev (KAZ/38.)

Jonas Schuster (16.) vs. Simon Ammann (SUI(35.)

Maximilian Ortner (24.) vs. Sandro Hauswirth (SUI/27.)

Stefan Kraft (33.) vs. Jason Colby (USA/18.)

Domen Prevc (1.) vs. Eetu Nousiainen (50.)

Das Ergebnis der Quali in Oberstdorf: