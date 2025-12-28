ÖSV-Adler können bei Oberstdorf-Quali überzeugen

Die 74. Vierschanzentournee ist mit der Qualifikation in Obersdorf eröffnet und der Kampf um den goldenen Adler hat begonnen!

Den ÖSV-Adlern gelingt nach zuletzt schwächeren Teamergebnisse eine Steigerung. Der Qualifikationssieg geht an Domen Prevc. Er gewinnt vor Philipp Raimund.

Der letztjährige Tourneegewinner Daniel Tschofenig schafft mit 131,5 Metern einen weiteren Sprung aus dem Formtief. Er wird Dritter.

Auch Hörl und Embacher in Top-sechs

Sein Teamkollege Jan Hörl konnte im Training mit großen Weiten aufzeigen. Auch in der Qualifikation kann er überzeugen. Er landet bei 129,5 Metern und wird Fünfter.

Bei Stephan Embacher sind die Hoffnungen mit zuletzt guten Ergebnissen groß. Bei schwierigen Bedingungen macht er seine Sache gut und setzt bei 128,5 Metern einen Telemark in den Schnee. Am Ende ist er Sechster.

Fettner startet in letzte Tournee

In seine letzte Tournee ist Manuel Fettner gestartet. Er kommt wie Schuster auch auf 130 Meter und schließt den ersten Tag in Oberstdorf als 13. ab.

Jonas Schuster kommt bei seinem ersten Wertungssprung der Tournee auf 130 Meter und schafft damit als 16. ebenfalls die Qualifikation.

Auch Maximilian Ortner startet mit einem souveränen Sprung auf 123 Meter in die Tournee. Die Weite reicht für den 24. Platz. Er ist zuletzt im Continentalcup an den Start gegangen, um sich Selbstvertrauen zu holen und die Form wiederzufinden.

Stefan Kraft misslingt als Einzigem der erste Sprung. Nach einem Skifehler kann er sich auf 116,5 Meter retten und wird 32.

Großer Name scheitern an Qualifikation

Nach einer bisher verpatzten Saison kann Karl Geiger auch bei seinem Heimbewerb zum Tournee-Auftakt nicht mithalten. Nach einem Sprung auf 106,5 Metern darf er im morgigen Wettkampf nicht an den Start gehen.

Die K.o.-Duelle der Österreicher:

Maximilian Ortner - Sandro Hauswirth/SUI

Stefan Kraft - Jason Colby/USA

Jonas Schuster - Sakutaro Kobayashi/JPN

Manuel Fettner - Danil Vassilyev/KAZ

Stephan Embacher - Isak Andreas Langmo/NOR

Jan Hörl - Luca Roth/GER

Daniel Tschofenig - Roman Koudelka/CZE

Das Ergebnis der Qualifikation in Oberstdorf: