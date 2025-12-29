Nach einer äußerst erfolgreichen Phase bei der Vierschanzentournee zwischen 2008/09 und 2014/15, als es sieben Mal in Folge österreichische Gesamtsieger gab, mussten die ÖSV-Adler seitdem auf einen Erfolg bei der Kultveranstaltung zum Jahreswechsel.

2024/25 hat Rot-Weiß-Rot aber wieder zugeschlagen - und das gleich dreifach: Daniel Tschofenig gewann die Vierschanzen-Tournee vor Jan Hörl und Stefan Kraft.

LAOLA1 präsentiert die Gewinner der Vierschanzentournee ab dem ÖSV-Erfolg 2014/15, als Stefan Kraft die Trophäe in Händen halten durfte. Spoiler: Zwei Springer durften sich seitdem gleich drei Mal freuen.