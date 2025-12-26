NEWS

Vierschanzen-Tournee 2025/26 - Zeitplan und Programm

Verpasse keinen Sprung der 74. Auflage! Hier findest du den kompletten Zeitplan von Oberstdorf bis zum Finale in Bischofshofen. Alle Live-Termine!

Vierschanzen-Tournee 2025/26 - Zeitplan und Programm Foto: © GEPA
Alle Jahre wieder! Sie ist das alljährliche Wintersport-Highlight rund um den Jahreswechsel: Die Vierschanzentournee.

Heuer steigt das Skisprung-Spektakel bereits zum 74. Mal und die Spannung könnte kaum größer sein. Nach der Dominanz 2024/25 stehen die Vorzeichen für das ÖSV-Team diesmal allerdings an. Titelverteidiger Daniel Tschofenig und Co. gehen als gefährliche Außenseiter in das Event.

Damit du keinen einzigen Sprung verpasst, haben wir hier den kompletten Zeitplan für dich zusammengefasst.

Alle Springen und die Qualis im LIVE-Ticker>>>

Das komplette Programm der Vierschanzen-Tournee

Datum

Uhrzeit

Springen

So., 28.12.

16:30 Uhr

Oberstdorf

Quali

LIVE

Mo., 29.12.

16:30 Uhr

Oberstdorf

Bewerb

LIVE

Mi., 31.12.

13:30 Uhr

Garmisch-Partenkirchen

Quali

LIVE

Do., 1.1.

14:00 Uhr

Garmisch-Partenkirchen

Bewerb

LIVE

Sa., 3.1.

13:30 Uhr

Innsbruck

Quali

LIVE

So., 4.1.

13:30 Uhr

Innsbruck

Bewerb

LIVE

Mo., 5.1.

16:30 Uhr

Bischofshofen

Quali

LIVE

Di., 6.1.

16:30 Uhr

Bischofshofen

Bewerb

LIVE

Die vier Schanzen:

 

Oberstdorf - Schattenberg-Arena HS137

Schanzenrekord: Sigurd Pettersen (NOR) 143,5m (2003)

 

Garmisch-Partenkirchen - Olympia-Schanze HS140

Schanzenrekord: Dawid Kubacki (POL) 144 m (2021)

 

Innsbruck - Bergisel HS130

Schanzenrekord: Michael Hayböck (AUT) 138m (2015)

 

Bischofshofen - HS140

Schanzenrekord: Dawid Kubacki (POL) 145m (2019)

