Datum
Uhrzeit
Springen
So., 28.12.
16:30 Uhr
Oberstdorf
Quali
Mo., 29.12.
16:30 Uhr
Oberstdorf
Bewerb
Mi., 31.12.
13:30 Uhr
Garmisch-Partenkirchen
Quali
Do., 1.1.
14:00 Uhr
Garmisch-Partenkirchen
Bewerb
Sa., 3.1.
13:30 Uhr
Innsbruck
Quali
So., 4.1.
13:30 Uhr
Innsbruck
Bewerb
Mo., 5.1.
16:30 Uhr
Bischofshofen
Quali
Di., 6.1.
16:30 Uhr
Bischofshofen
Bewerb
Die vier Schanzen:
Oberstdorf - Schattenberg-Arena HS137
Schanzenrekord: Sigurd Pettersen (NOR) 143,5m (2003)
Garmisch-Partenkirchen - Olympia-Schanze HS140
Schanzenrekord: Dawid Kubacki (POL) 144 m (2021)
Innsbruck - Bergisel HS130
Schanzenrekord: Michael Hayböck (AUT) 138m (2015)
Bischofshofen - HS140
Schanzenrekord: Dawid Kubacki (POL) 145m (2019)