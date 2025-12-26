Alle Jahre wieder! Sie ist das alljährliche Wintersport-Highlight rund um den Jahreswechsel: Die Vierschanzentournee.

Heuer steigt das Skisprung-Spektakel bereits zum 74. Mal und die Spannung könnte kaum größer sein. Nach der Dominanz 2024/25 stehen die Vorzeichen für das ÖSV-Team diesmal allerdings an. Titelverteidiger Daniel Tschofenig und Co. gehen als gefährliche Außenseiter in das Event.

Damit du keinen einzigen Sprung verpasst, haben wir hier den kompletten Zeitplan für dich zusammengefasst.

