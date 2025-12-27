Strauchelnde ÖSV-Adler - Das sind die Tournee-Favoriten

Die 74. Vierschanzentournee startet am Sonntag (16:30 Uhr im LIVE-Ticker) mit dem Qualifikationsspringen in Oberstdorf.

Bei der vergangenen Tournee dominierten die ÖSV-Adler nach Strich und Faden. Elf von zwölf Podestplätzen gingen an Österreicher. Doch dieses Jahr sind die Vorzeichen andere.

Nach einem guten Saisonstart zeigten sich Österreichs Skisprung-Asse zuletzt in einem Formtief. Andere konnten hingegen überzeugen.

Doch wer sind die großen Favoriten für die Tournee? Wer kann überraschen? Und welche Chancen haben die ÖSV-Adler? LAOLA1 liefert einen Überblick: