Strauchelnde ÖSV-Adler - Das sind die Tournee-Favoriten

Top-Favoriten:
Domen Prevc
Der Slowene ist der Springer, den es bei dieser Tournee zu schlagen gilt. Prevc war schon immer für Top-Ergebnisse gut, doch so konstant wie in dieser Saison war er noch nie. In den elf bisherigen Springen stand er ganze zehn Mal am Podest, fünf Mal konnte er gewinnen. Bei der Vierschanzentournee konnte der Weltrekordhalter jedoch bisher noch nie überzeugen. Seine beste Gesamtplatzierung war ein siebter Platz.
Ryoyu Kobayashi
Mit der Tournee vor der Tür ist der Japaner wieder in absoluter Topform. Das letzte Springen in Engelberg konnte er für sich entscheiden. Doch schon über die gesamte Saison präsentiert sich der dreifache Tournee-Sieger als Konstanz in Person. Das schlechteste Ergebnis von Kobayashi in dieser Saison war ein siebter Platz in Falun.
Mitfavoriten:
Philipp Raimund
Die größte deutsche Hoffnung auf den ersten Tournee-Erfolg seit Sven Hannawald im Jahr 2002 ist wohl Philipp Raimund. Der Deutsche besticht vor allem durch Konstanz. Neun Mal war Raimund in den Top Ten, dabei stand er vier Mal auf dem Podest. Allerdings muss er noch immer auf seinen ersten Weltcup-Sieg warten.
Felix Hoffmann
Neben Raimund ist Hoffmann die zweite deutsche Hoffnung. Der 28-Jährige konnte in dieser Saison schon einige Male aufzeigen, aber vor allem bei der Tournee-Generalprobe in Engelberg präsentierte sich Hoffmann richtig stark und landete zwei Mal am Podest.
Anze Lanisek
Hätte die Tournee berits vor zwei Wochen gestartet, wäre Lanisek einer der absoluten Top-Favoriten. Doch nach dem bärenstarken Saisonstart zeigte die Formkurve des Slowenen bei den letzten beiden Stationen in Klingenthal und in Engelberg etwas nach unten. Dennoch: Mit dem Tournee-Dritten von 2023 ist immer zu rechnen.
Stefan Kraft
Der Routinier ist die größte Hoffnung der ÖSV-Adler. Nach dem sehr starken Saisonstart zeigte sich der frischgebackene Papa in den letzten Wochen nicht mehr so konstant. Mit all seiner Routine ist bei der Tournee dennoch immer mit Kraft zu rechnen.
Ende der ÖSV-Flaute! Die Tournee-Sieger der letzten 10 Jahre
Ren Nikaido
Nikaido springt die bisher beste Saison seiner Karriere. Der aktuell Gesamtweltcup-Fünfte konnte in dieser Saison schon acht Top-Ten-Plätze sowie drei Podestplätze erspringen. Durch seine Konstanz zählt der Japaner zum Favoritenkreis.
Außenseiter-Chancen:
Daniel Tschofenig
Eine Titelverteidigung scheint für den Überflieger der vergangenen Saison zurzeit eher aussichtslos. Nach dem Sieg beim Weltcup-Auftakt in Lillehammer zeigte die Formkurve zuletzt nach unten. Beim letzten Springen in Engelberg verpasste der Kärntner sogar den zweiten Durchgang. Dennoch, Tschofenig ist immer für Top-Platzierungen gut.
Jan Hörl
Der Tournee-Zweite des letzten Jahres galt vor der Saison als einer der großen Favoriten. Doch während Hörl im vergangenen Winter noch Mr. Konstanz war, ist dieses Jahr genau diese Konstanz das Problem des 27-Jährigen. Auf ein gutes Resultat folgt eine Enttäuschung. Für den Salzburger gilt es, das wieder in den Griff zu bekommen.
Stephan Embacher
Auch bei Embacher ist die Konstanz das größte Problem. Auf ein Top-Ergebnis folgt zumeist eine Enttäuschung, doch sollte der erst 19-jährige Tiroler die Leistungsschwankungen in den Griff bekommen, ist ihm bei der Tournee einiges zuzutrauen.
Jonas Schuster
Ein wenig erinnert die Saison von Schuster an jene von Thomas Diethart 2013/14, als dieser sensationell die Tournee gewann. Anfangs noch gar nicht im Weltcup dabei, steigerte sich Schuster als einziger Österreicher in den vergangenen Wochen stetig. Ein fünfter und ein sechster Platz in Engelberg waren die bisherigen Highlights. Für einen Diethart 2.0 müsste schon alles zusammenpassen, aber wenn die Formkurve weiter nach oben zeigt, ist Schuster für eine Überraschung gut.
Johann Andre Forfang
Die Norweger befinden sich nach dem Anzugskandal im letzten Winter in einer schwierigen Situation. In dieser Saison landete noch kein Norweger auf dem Podest. Auch Forfang hat vor allem zu Beginn der Saison mit seiner Form zu kämpfen. Doch mittlerweile nimmt der Vierte der vergangenen Tournee etwas an Fahrt auf. In Engelberg gelangen ihm ein siebter und ein zehnter Platz.
Valentin Foubert
Französische Skispringer waren in den vergangen Jahren maximal Nebendarsteller. Der letzte und bisher einzige französische Weltcupsieg im Skispringen durch Nicolas Dessum ist mittlerweile genau dreißig Jahre her. Doch mit Foubert gibt es wieder einen Franzosen, der in der Weltspitze mitspringen kann. Mit einem vierten und einem fünften Platz verpasste er diese Saison zweimal ganz knapp das Podest. Sollten seine Sprünge noch konstanter sein, ist ein Topplatzierung möglich.
Kacper Tomasiak
Wie bei den Norwegern herrscht auch im polnischen Skisprung-Team Krisenstimmung. Die polnischen Altstars wie Kubacki oder Stoch befinden sich komplett außer Form. Doch Hoffnung bringt der erst 18-jährige Tomasiak. Zweimal landete er in dieser Saison schon auf dem fünften Platz. An einem guten Tag ist für ihn auch bei der Tournee einiges möglich.