Tournee LIVE - Auftakt in Oberstdorf: das aktuelle Ergebnis

Die Tournee läuft! Wer gewinnt den Auftakt in Oberstdorf? Verfolge alle Sprünge von Kraft, Tschofenig & Co. hier im Live-Ergebnis-Update!

Das Warten hat ein Ende! Mit dem heutigen Springen in Oberstdorf öffnet die 74. Vierschanzentournee ihre Pforten.

In der ausverkauften Arena geht es um die ersten Big Points für den Goldenen Adler - und die Fans erwartet im K.o.-Durchgang Hochspannung pur.

Besonders brisant: Stefan Kraft muss nach seinem Quali-Patzer von hinten angreifen und trifft im direkten Duell auf den US-Youngster Jason Colby.

Dagegen gehen Daniel Tschofenig (nach Rang 3 in der Quali) und Jan Hörl als klare Favoriten in ihre Duelle. Wer trotzt dem Wind am Schattenberg und setzt heute das erste Ausrufezeichen?

Das Ergebnis des Auftakts in Oberstdorf im LIVE-Ticker:

Die K.o.-Duelle der Österreicher im Überblick

  • Daniel Tschofenig (3.) vs. Roman Koudelka (CZE/48.)

  • Jan Hörl (5.) vs. Luca Roth (GER/46.)

  • Stephan Embacher (6.) vs. Isak Andreas Langmo (NOR/45.)

  • Manuel Fettner (13.) vs. Danil Vassilyev (KAZ/38.)

  • Jonas Schuster (16.) vs. Simon Ammann (SUI(35.)

  • Maximilian Ortner (24.) vs. Sandro Hauswirth (SUI/27.)

  • Stefan Kraft (33.) vs. Jason Colby (USA/18.)

  • Domen Prevc (1.) vs. Eetu Nousiainen (50.)

Infos zur Vierschanzen-Tournee:

Alle Termine der 74. Vierschanzen-Tournee>>>

Alle Tagessieger der Tournee-Geschichte>>>

Alle Gesamtsieger der Vierschanzen-Tournee>>>

Vierschanzen-Tournee LIVE: Auftakt-Springen in Oberstdorf

Tournee: Die K.o.-Duelle der ÖSV-Springer in Oberstdorf

Vierschanzen-Tournee 2025/26 - Zeitplan und Programm

ÖSV-Adler können bei Oberstdorf-Quali überzeugen

Vierschanzentournee LIVE: Qualifikation in Oberstdorf

Alle Tournee-Sieger seit Stefan Kraft 2015

"Dann hat sie mir die Hand aufgefleischt": Die Sprüche des Jahres

