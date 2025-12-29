Die K.o.-Duelle der Österreicher im Überblick
Daniel Tschofenig (3.) vs. Roman Koudelka (CZE/48.)
Jan Hörl (5.) vs. Luca Roth (GER/46.)
Stephan Embacher (6.) vs. Isak Andreas Langmo (NOR/45.)
Manuel Fettner (13.) vs. Danil Vassilyev (KAZ/38.)
Jonas Schuster (16.) vs. Simon Ammann (SUI(35.)
Maximilian Ortner (24.) vs. Sandro Hauswirth (SUI/27.)
Stefan Kraft (33.) vs. Jason Colby (USA/18.)
Domen Prevc (1.) vs. Eetu Nousiainen (50.)
Infos zur Vierschanzen-Tournee:
