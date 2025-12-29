Die Vierschanzen-Tournee startet! 2025/26 findet die bereits 74. Auflage statt.

Am Montag steht das erste Springen im bayerischen Oberstdorf an (ab 16:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

In der Qualifikation am Sonntag konnte aus österreichischer Sicht vor allem Daniel Tschofenig als Dritter überzeugen.

Quali in Oberstdorf - Ergebnis & K.o.-Duelle >>>

Im vergangenen Jahr gab es für Österreichs Skispringer auf der Schattenbergschanze einen Dreifachsieg, angeführt von Stefan Kraft.

Alle Termine der Vierschanzen-Tournee 2025/26 >>>

Der Tournee-Auftakt im LIVE-Ticker: