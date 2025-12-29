NEWS
Vierschanzen-Tournee heute: Auftakt-Springen in Oberstdorf
Können die ÖSV-Adler um Daniel Tschofenig beim Tournee-Auftakt mitmischen? LIVE-Infos:
Die Vierschanzen-Tournee startet! 2025/26 findet die bereits 74. Auflage statt.
Am Montag steht das erste Springen im bayerischen Oberstdorf an (ab 16:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
In der Qualifikation am Sonntag konnte aus österreichischer Sicht vor allem Daniel Tschofenig als Dritter überzeugen.
Quali in Oberstdorf - Ergebnis & K.o.-Duelle >>>
Im vergangenen Jahr gab es für Österreichs Skispringer auf der Schattenbergschanze einen Dreifachsieg, angeführt von Stefan Kraft.
Alle Termine der Vierschanzen-Tournee 2025/26 >>>