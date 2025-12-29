"Dann hat sie mir die Hand aufgefleischt": Die Sprüche des Jahres

"Ich muss wahrscheinlich zu einem Beziehungsexperten gehen."

Katharina Truppe über ihr komplexes Verhältnis zum Riesentorlauf.

"Wenn dein Alptraum Realität wird."

Nina Ortlieb nach einem in der Garmisch-Abfahrt erlittenen erneuten Beinbruch und nach ihrer 23. Operation.

"Das Feld wird immer dichter, und ich werde immer älter. Irgendwann muss ich die Chance einmal nutzen, weil lang geht es sicher nicht mehr."

Manuel Feller bleibt auch 2025 bei seinem Heim-Slalom in Kitzbühel ohne Podestplatz.

"Ich weiß, das ist nicht nachvollziehbar. Dass die Leute das schockierend finden, ist mir bewusst."

Nina Ortlieb über ihre Comeback-Ambitionen nach einer erneuten Verletzung.

"Mein ganzer Körper vibriert, ich habe überall Ganslhaut, ich zittere, meine Hax'n sind echt Butter jetzt." - Die 29-jährige Katharina Truppe nach ihrem ersten Weltcupsieg.

"Man hofft immer wieder, dass so etwas passiert. Aber irgendwie gibt es immer wieder eine Shiffrin oder eine Holdener oder eine Ljutic. Und heute gibt es eine Truppe und eine Liensberger, das ist echt schön."

ÖSV-Frauen-Cheftrainer Roland Assinger über den ÖSV-Doppelsieg im Åre-Slalom.

"Auf einmal hat sich das Radl so schnell zu drehen angefangen und ich bin nicht mehr hinterhergekommen."

Marcel Hirscher über den zu schnellen Einstieg aufgrund der erhaltenen Wildcards bei seinem ersten Comeback.

"Es fallen 1.000 Kilo von den Schultern ab."

Julia Scheib nach ihrem im Sölden-Riesentorlauf fixierten Weltcup-Premierensieg.

"Im Flachen verhungere ich noch. Da habe ich noch nicht ganz das richtige Rezept gefunden."

Der viertplatzierte Stefan Brennsteiner fuhr in Sölden keinen satten Schlussteil.

"Es ist der perfekte Start. Ich bin bereit für diese Saison und für die Olympischen Spiele."

Lindsey Vonn nach ihrem überlegenen Comeback-Abfahrtssieg in St. Moritz.

ALPINE SKI-WM SAALBACH:

"Skifahren gehört bei uns dazu wie die Panier zum Schnitzel."

Bundespräsident Alexander Van der Bellen bei der Eröffnung.

"Zu mir hat vorhin schon jemand gesagt, so schnell, hast du ein Tor ausgelassen?"

Mirjam Puchner nach ihrer Trainingsbestzeit in der Abfahrt.

"Es klingt irgendwie komisch, dass ich die Nation erlöst habe. In erster Linie fahre ich für mich Ski, aber dass wir Weltmeister sind, klingt schon cool."

Stephanie Venier nach dem Gewinn von Super-G-Gold.

"Es gibt Tage, da verliert man und es gibt Tage, da gewinnen die anderen."

Cornelia Hütter nach Platz zehn im Super-G.

"Die Erleichterung ist natürlich groß, da ist schon ein Felsbrocken heruntergefallen."

ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober nach dem Goldgewinn für Stephanie Venier.

"Die Zeit ist nicht gut. 1,2 Sekunden ist, wie wenn ich zu Fuß runtergegangen wäre."

Der Super-G-Vierte Vincent Kriechmayr über seinen Rückstand auf Sieger Marco Odermatt.