Vierschanzen-Tournee - Gesamtwertung nach 1/4 Springen

Wer führt die Tournee an? Hier findest du den aktuellen Gesamtstand und alle Punkte nach dem Springen in Oberstdorf. Jetzt klicken & Tabelle checken!

Vierschanzen-Tournee - Gesamtwertung nach 1/4 Springen
Wer krönt sich zum Tournee-König? Nach dem Auftaktspringen in Oberstdorf ist das Rennen um den Goldenen Adler voll entbrannt.

In der Gesamtwertung der 74. Vierschanzentournee zählt jeder Meter, da die Punkte aus allen acht Wertungsdurchgängen addiert werden.

Prevc setzt sich in Oberstdorf ab

Nach der ersten von vier Stationen führt Domen Prevc das Klassement an - und das deutlich. Doch abgerechnet wird erst in Bischofshofen: Schon beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen kann sich das Blatt wenden.

Für die Athleten gilt es nun, die Form über die harten Tage rund um den Jahreswechsel zu konservieren und Patzer zu vermeiden.

Tournee-Gesamtwertung nach 1/4 Springen:

Springer

NAT

Pkt

Diff

1. 

Domen PREVC

SVN

316,7

2. 

Daniel TSCHOFENIG

AUT

299,2

-17,5

3.

Felix HOFFMANN

DEU

297,3

-19,4

4.

Jan HOERL

AUT

297,1

-19,6

5.

Philipp RAIMUND

DEU

295,6

-21,1

6.

Ryoyu KOBAYASHI

JPN

295,0

-21,7

7.

Stephan EMBACHER

AUT

291,2

-25,5

8.

Jonas SCHUSTER

AUT

287,7

-29,0

9.

Stefan KRAFT

 AUT

286,4

-30,3

10.

Kristoffer Eriksen SUNDAL

 NOR

285,6

-31,1

11.

Anze LANISEK

 SVN

284,6

-32,1

12.

Maximilian ORTNER

 AUT

282,7

-34,0

13.

Ren NIKAIDO

 JPN

281,1

-35,6

14.

Kacper TOMASIAK

 POL

279,7

-37,0

15.

Naoki NAKAMURA

 JPN

278,7

-38,0

16.

Manuel FETTNER

 AUT

272,2

-44,5

17.

Kamil STOCH

 POL

271,2

-45,5

18.

Vladimir ZOGRAFSKI

 BGR

270,7

-46,0

19.

Jason COLBY

 USA

264,7

-52,0

20.

Halvor Egner GRANERUD

 NOR

263,6

-53,1

21.

Andre FORFANG

 NOR

261,8

-54,9

22.

Gregor DESCHWANDEN

 CHE

260,8

-55,9

23.

Marius LINDVIK

 NOR

256,9

-59,8

24.

Ilya MIZERNYKH

 KAZ

255,7

-61,0

25.

Sandro HAUSWIRTH

 CHE

253,9

-62,8

26.

Artti AIGRO

 EST

252,2

-64,5

27.

Rok OBLAK

 SVN

244,1

-72,6

28.

Pawel WASEK

 POL

238,0

-78,7

29.

Robin PEDERSEN

 NOR

228,5

-88,2

30.

Timi ZAJC

SVN

151,5

-165,2

Wintersport Skispringen Vierschanzen-Tournee