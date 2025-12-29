Springer
NAT
Pkt
Diff
1.
Domen PREVC
SVN
316,7
2.
Daniel TSCHOFENIG
AUT
299,2
-17,5
3.
Felix HOFFMANN
DEU
297,3
-19,4
4.
Jan HOERL
AUT
297,1
-19,6
5.
Philipp RAIMUND
DEU
295,6
-21,1
6.
Ryoyu KOBAYASHI
JPN
295,0
-21,7
7.
Stephan EMBACHER
AUT
291,2
-25,5
8.
Jonas SCHUSTER
AUT
287,7
-29,0
9.
Stefan KRAFT
AUT
286,4
-30,3
10.
Kristoffer Eriksen SUNDAL
NOR
285,6
-31,1
11.
Anze LANISEK
SVN
284,6
-32,1
12.
Maximilian ORTNER
AUT
282,7
-34,0
13.
Ren NIKAIDO
JPN
281,1
-35,6
14.
Kacper TOMASIAK
POL
279,7
-37,0
15.
Naoki NAKAMURA
JPN
278,7
-38,0
16.
Manuel FETTNER
AUT
272,2
-44,5
17.
Kamil STOCH
POL
271,2
-45,5
18.
Vladimir ZOGRAFSKI
BGR
270,7
-46,0
19.
Jason COLBY
USA
264,7
-52,0
20.
Halvor Egner GRANERUD
NOR
263,6
-53,1
21.
Andre FORFANG
NOR
261,8
-54,9
22.
Gregor DESCHWANDEN
CHE
260,8
-55,9
23.
Marius LINDVIK
NOR
256,9
-59,8
24.
Ilya MIZERNYKH
KAZ
255,7
-61,0
25.
Sandro HAUSWIRTH
CHE
253,9
-62,8
26.
Artti AIGRO
EST
252,2
-64,5
27.
Rok OBLAK
SVN
244,1
-72,6
28.
Pawel WASEK
POL
238,0
-78,7
29.
Robin PEDERSEN
NOR
228,5
-88,2
30.
Timi ZAJC
SVN
151,5
-165,2
Vierschanzen-Tournee - Gesamtwertung nach 1/4 Springen
Wer führt die Tournee an? Hier findest du den aktuellen Gesamtstand und alle Punkte nach dem Springen in Oberstdorf. Jetzt klicken & Tabelle checken!
Wer krönt sich zum Tournee-König? Nach dem Auftaktspringen in Oberstdorf ist das Rennen um den Goldenen Adler voll entbrannt.
In der Gesamtwertung der 74. Vierschanzentournee zählt jeder Meter, da die Punkte aus allen acht Wertungsdurchgängen addiert werden.
Prevc setzt sich in Oberstdorf ab
Nach der ersten von vier Stationen führt Domen Prevc das Klassement an - und das deutlich. Doch abgerechnet wird erst in Bischofshofen: Schon beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen kann sich das Blatt wenden.
Für die Athleten gilt es nun, die Form über die harten Tage rund um den Jahreswechsel zu konservieren und Patzer zu vermeiden.