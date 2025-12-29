Vierschanzen-Tournee - Gesamtwertung nach 1/4 Springen

Wer krönt sich zum Tournee-König? Nach dem Auftaktspringen in Oberstdorf ist das Rennen um den Goldenen Adler voll entbrannt.

In der Gesamtwertung der 74. Vierschanzentournee zählt jeder Meter, da die Punkte aus allen acht Wertungsdurchgängen addiert werden.

Prevc setzt sich in Oberstdorf ab

Nach der ersten von vier Stationen führt Domen Prevc das Klassement an - und das deutlich. Doch abgerechnet wird erst in Bischofshofen: Schon beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen kann sich das Blatt wenden.

Für die Athleten gilt es nun, die Form über die harten Tage rund um den Jahreswechsel zu konservieren und Patzer zu vermeiden.